Baugenehmigungen steigen so stark wie seit 2016 nicht mehr

Berlin, 18. Aug (Reuters) - ⁠Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im ersten Halbjahr so stark gestiegen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Sie nahm um 15,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 126.300 zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. "Der Wohnungsbau kommt zurück", sagte Bauministerin Verena Hubertz der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings relativierten viele Experten diese ‌Einschätzung. Denn trotz steigender Genehmigungen sei am Ende nicht mit mehr fertiggestellten Wohnungen zu rechnen.

Das Statistikamt betonte, dass das größte Plus für ein erstes Halbjahr seit 2016 von einem niedrigen Niveau in den Jahren ⁠2024 und 2025 ⁠erfolge. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt. SPD-Politikerin Hubertz sagte, es werde mit einem massiven Mitteleinsatz für den sozialen Wohnungsbau, dem weiteren Abbau von Bürokratie und der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft des Bundes für mehr bezahlbaren Wohnraum nachgelegt.

In neu zu errichtenden Gebäuden wurden im ersten Halbjahr insgesamt 103.100 Wohnungen genehmigt. Das waren 15,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 12,7 ‌Prozent auf 24.000. Bei den Zweifamilienhäusern nahm die Zahl um 27,3 ‌Prozent auf 7700 zu. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 67.000 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 16,9 Prozent.

"HOFFNUNGSSCHIMMER, ABER NOCH KEIN DURCHBRUCH"

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, wollte nicht von einer Trendwende sprechen. "Das ist ein ⁠Hoffnungsschimmer, aber noch kein Durchbruch." Denn zu viele Projekte würden wieder storniert. "Eine Baugenehmigung ist noch keine gebaute Wohnung. ‌Wenn die Finanzierung danach nicht mehr aufgeht, wird der Auftrag ⁠storniert."

Der Anteil der hiervon betroffenen Wohnungsbauer erhöhte sich im Juli auf 13,1 Prozent, nach 11,4 Prozent im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut diese Woche mitteilte. "Die Auftragslage entwickelt sich langsam in die richtige Richtung, gleichzeitig werden wieder mehr Projekte storniert", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Das zeigt, wie fragil die Erholung ‌im Wohnungsbau weiterhin ist." Ifo-Prognosen zufolge dürften in diesem ⁠Jahr nur 185.000 Wohnungen fertiggestellt werden - ein 15-Jahres-Tief. ⁠Zum Vergleich: 2025 waren es 206.600 Einheiten. Der Bedarf liegt bei mindestens 300.000 Wohnungen pro Jahr. Die frühere Ampel-Regierung hatte sich 400.000 Wohnungen pro Jahr vorgenommen, das Ziel jedoch nie erreicht.

Besonders in den großen Städten fehlen Wohnungen, was beispielsweise bei der Wahl in Berlin im September wichtig wird. "Der Wohnraummangel kann nur durch stärkeren Neubau, Nachverdichtung und Aufstockung bekämpft werden", sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. "Eine schärfere Mietenregulierung oder Vergesellschaftungsfantasien schaffen dagegen nur neue Unsicherheiten für öffentliche und private Wohnungsunternehmen, aber keinen neuen Wohnraum." Vor allem die Linke wirbt in Berlin mit der Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften.

Ein Hindernis für viele Investoren sind weiterhin ⁠die hohen Baukosten. Die Bundesregierung will einen Gebäudetyp E - E für einfaches Bauen - schaffen. Mit dem Fokus auf Mindeststandards sollen die Baukosten gedrückt werden.

(Bericht von Rene Wagner und Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)