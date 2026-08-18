Portfolio im Umbau

Berkshire kauft wieder Aktien: Neue Ära unter Abel?

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Berkshire Hathaway kauft wieder Aktien – und das deutlich offensiver als zuletzt. Nach mehreren Quartalen als Nettoverkäufer rückt damit die Frage in den Fokus, ob Greg Abel bei Berkshire eine neue Phase einleitet.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf die aktuellen Portfolioänderungen, die jüngsten Aktienrückkäufe und den fairen Wert von Berkshire Hathaway. Außerdem geht es um die Frage, warum Michael Burry bei Berkshires neuer Strategie skeptisch wird und ob Abel einen anderen Kurs einschlägt als Warren Buffett.

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Nico Santura

Im Fokus stehen unter anderem Alphabet, US-Hausbauer wie Lennar und D.R. Horton, Delta Airlines und Macy’s. Nico prüft die wichtigsten Käufe, ordnet die Bewertungen ein und schaut auf die jeweiligen Chartbilder.

Welche neuen Berkshire-Käufe sind für langfristige Anleger besonders spannend – und wo liegen die Risiken?

* Interessenkonflikt (§ 85 WpHG): Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an Alphabet Inc. Class A (ISIN US02079K3059) und Class C (ISIN US02079K1079) und profitiert daher potenziell von deren Kursentwicklung. Dieser Beitrag ist keine Finanzanalyse/Anlageempfehlung i. S. v. Art. 20 MAR und wurde nach bestem Wissen, unbeeinflusst von Eigeninteressen und sachlich erstellt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Berkshire Hathaway B
Alphabet C
Berkshire Hathaway A
Delta Air Lines
DR Horton
Lennar A
Macy's
Delta Group

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