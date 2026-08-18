Bislang kaum mehr Lkw-Verkehr trotz aufgehobenem Fahrverbot

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Toronto, ⁠18. Aug (Reuters) - Die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen wegen des Niedrigwassers hat bislang nur zu einem ‌begrenzten Anstieg des Verkehrs geführt. Erste Berichte aus der Branche ergäben ein ⁠gemischtes ⁠Bild, sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr und Logistik (BGL), Dirk Engelhardt, der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). So sei in Nordrhein-Westfalen zwar ein leicht höheres Lkw-Aufkommen ‌festgestellt worden, jedoch ohne ‌dass dadurch größere zusätzliche Staus entstanden wären. In Bayern habe es am ⁠vergangenen Wochenende hingegen kaum mehr Lkw-Verkehr ‌gegeben. "Von einem flächendeckend ⁠erheblich höheren Lkw-Aufkommen können wir nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht sprechen", betonte Engelhardt dem Vorabbericht zufolge. ‌Als Grund ⁠nannte er unter anderem ⁠die Skepsis bei vielen Unternehmen und Fahrern, zusätzlich sonntags Transporte zu übernehmen. Zudem entstünden durch die befristete Aufhebung "weder zusätzliche Fahrer noch zusätzliche gesetzliche Lenkzeiten".

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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