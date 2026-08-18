Dax dürfte im Minus starten – schwache Asien-Vorgaben

Der Dax tut sich nach dem Rekordhoch aus der Vorwoche weiter schwer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,5 Prozent tiefer auf 26.240 Punkte.

Seit Mittwoch gab es keine Höchststände, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen. Am Dienstag sprechen maue Vorgaben aus Asien für einen schwächeren Start. Vor allem der japanische Nikkei 225 gibt nach seiner jüngsten Erholung wieder deutlicher nach. Hier warten die Anleger seit Juni auf Rekorde. Marktexperte Stephen Innes verweist auf steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen als Belastung für Aktien, während sich die erhoffte Lösung im Iran-Krieg weiterhin nicht abzeichnet.

USA: Im Minus

Verdüsterte Aussichten auf Frieden im Iran-Krieg haben den US-Aktienmärkten am Montag zu schaffen gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,5 Prozent tiefer. Für den marktbreiten S&P 500 ging es auch um rund 0,5 Prozent abwärts. US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden.

Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus an. Am Montag hatte er dem Oman gedroht. Dieser ist bislang keine aktive Kriegspartei. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA und wieder höhere Ölpreise belasteten die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund zwei Prozent ein. In China gab der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 0,7 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent sank.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 67.780 - 2,08 Prozent Hang Seng 25.341 - 0,44 Prozent CSI 300 4.706 - 0,73 Prozent Kospi 6.900 - 1,11 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,95 - 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,20 + 0,005 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,69 - 0,004 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 91,50 Dollar + 0,63 Dollar WTI 85,23 Dollar + 0,73 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT SCHOTT PHARMA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 27 (16) EUR

- BERENBERG HEBT SIXT-STÄMME AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 91 (83) EUR

- BERENBERG HEBT SIXT-VORZÜGE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 63 (58) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 390 (350) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 330 (320) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 60 (50) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 185 (190) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 39 (35) EUR - 'BUY'

- EXANE BNP SENKT LANXESS AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 12 (15) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 76 (81) EUR - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

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