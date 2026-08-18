DAX® - Durchwachsener Wochenauftakt
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Durchwachsener Wochenauftakt
Aus dem höchsten Wochenschlusskurs der Historie hat der DAX® zu Wochenbeginn nicht unmittelbar Kapital schlagen können. Im Gegenteil: Die deutschen Standardwerte drohen das Allzeithoch aus der letzten Woche (26.574 Punkte) etwas aus den Augen zu verlieren. Charttechnisch ist besonders auffällig, dass das Aktienbarometer in den letzten Tagen immer wieder an der Marke von 26.500 Punkten gescheitert ist. Auf diesem Niveau hat sich also kurzfristig eine Barriere der hartnäckigeren Art etabliert. Für eine Verschnaufpause sprechen noch zwei weitere Argumente: Zum einen steht aus Sicht der Candlestickanalyse ein sog. „bearish engulfing“ zu Buche, zum anderen hat der RSI gerade seinen oberen Extrembereich nach unten verlassen. Beim S&P 500® fällt indes die geringere Schwankungsbreite der letzten Handelstage ins Auge. Zum Teil lagen bei den amerikanischen Standardwerten nur 30 Punkte zwischen Tageshoch und -tief. In der Vergangenheit war das oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Vola-Implus. Unterstützungen bestehen beim DAX® bei 25.900 Punkten sowie in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten.
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Aus dem höchsten Wochenschlusskurs der Historie hat der DAX® zu Wochenbeginn nicht unmittelbar Kapital schlagen können. Im Gegenteil: Die deutschen Standardwerte drohen das Allzeithoch aus der letzten Woche (26.574 Punkte) etwas aus den Augen zu verlieren. Charttechnisch ist besonders auffällig, dass das Aktienbarometer in den letzten Tagen immer wieder an der Marke von 26.500 Punkten gescheitert ist. Auf diesem Niveau hat sich also kurzfristig eine Barriere der hartnäckigeren Art etabliert. Für eine Verschnaufpause sprechen noch zwei weitere Argumente: Zum einen steht aus Sicht der Candlestickanalyse ein sog. „bearish engulfing“ zu Buche, zum anderen hat der RSI gerade seinen oberen Extrembereich nach unten verlassen. Beim S&P 500® fällt indes die geringere Schwankungsbreite der letzten Handelstage ins Auge. Zum Teil lagen bei den amerikanischen Standardwerten nur 30 Punkte zwischen Tageshoch und -tief. In der Vergangenheit war das oftmals der ideale Nährboden für den nächsten Vola-Implus. Unterstützungen bestehen beim DAX® bei 25.900 Punkten sowie in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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