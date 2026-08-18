Dax tiefer erwartet - Iran und Konjunktur im Blick

Frankfurt, 18. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 26.338,61 Punkten geschlossen. ‌Für schlechte Stimmung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgten vor allem anhaltende Spannungen zwischen den USA und ⁠dem ⁠Iran.

US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Worten nicht, dass der Iran einem für die USA akzeptablen Abkommen zustimmt. Trump machte zudem deutlich, dass die USA keine Verlängerung der Waffenruhe-Vereinbarung mit dem Iran anstreben. Das am 17. Juni unterzeichnete Papier ‌sah dafür eine Frist von 60 Tagen ‌vor. Ein hochrangiger iranischer Vertreter hatte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, der Iran werde zu einer "vollständig offensiven" Militärhaltung übergehen.

Im Fokus der ⁠Anleger stehen frische Daten zur Konjunktur. Die Börsenprofis dürften im ‌August optimistischer auf die deutsche ⁠Wirtschaft geblickt haben. Dies wird nach Ansicht von Experten an dem vom Mannheimer Forschungsinstitut ZEW erhobenen Barometer abzulesen sein. In den USA warten Anleger auf die Daten ‌zu den Importpreisen und zur ⁠Industrieproduktion im Juli.

Im Rampenlicht auf ⁠der Unternehmensseite steht Meta. Im groß angelegten US-Prozess um mutmaßlich abhängig machende Social-Media-Plattformen werden die Eröffnungsplädoyers gehalten. 29 US-Bundesstaaten haben Klage gegen Meta eingereicht. Sie werfen dem US-Technologiekonzern vor, junge Nutzer mit Instagram und Facebook bewusst abhängig zu machen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 26.338,61

EuroStoxx50 6.530,45

EuroStoxx50-Future 6.555,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 53.459,78 -0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.745,06 -0,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 67.878,75 -1,9%

Shanghai 3.966,99 -0,4%

Hang Seng 25.287,25 -0,7%

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)