Deutsche Bauern fahren wegen Hitze deutlich weniger Ernte ein

Frankfurt, 18. Aug (Reuters) - Wochenlange ⁠Hitze und anhaltende Trockenheit haben die Ernte der deutschen Landwirte in diesem Jahr deutlich geschmälert. Der Deutsche Bauernverband (DBV) rechnet für 2026 mit einer unterdurchschnittlichen Getreideernte von 41,9 Millionen Tonnen - sieben Prozent weniger als im Vorjahr und auch weniger als der Fünf-Jahres-Durchschnitt von 42,5 Millionen Tonnen. Die wirtschaftliche Lage vieler Höfe sei angesichts sinkender Preise und steigender Kosten "schlichtweg toxisch", warnte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag in Berlin. Er forderte von der Bundesregierung ein ‌sofortiges staatliches Hilfsprogramm.

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) geht mit 40,6 Millionen Tonnen von einer noch etwas geringeren Getreideernte aus. Allerdings hatte der Verband der genossenschaftlichen Agrarwirtschaft bereits in der Vorwoche darauf verwiesen, dass sich der starke Rückgang auch durch das Vorjahr erkläre: 2025 lag die ⁠Menge mit rund 45 ⁠Millionen Tonnen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Die Inlandsversorgung sei trotz der Einbußen gesichert, da der jährliche Verbrauch in Deutschland bei rund 40 Millionen Tonnen liege.

Verantwortlich für die Einbußen sind dem Bauernverband zufolge ein zu trockenes Frühjahr und eine Hitzewelle in der zweiten Junihälfte, die vielerorts zu einer sogenannten Notreife des Getreides führten. Zudem zeigt sich ein starkes Nord-Süd-Gefälle: Vor allem im Süden und Westen habe fehlender Regen für Missernten gesorgt. "Der Standort hat in diesem Jahr über den Ertrag entschieden wie selten zuvor", erklärte der Verbandschef.

Am stärksten brach der Ertrag beim ‌Winterraps mit einem Minus von 20 Prozent ein. Neben der Hitze setzte der Kultur ‌auch starker Schädlingsbefall zu. Beim wichtigsten Getreide, dem Winterweizen, sank die Erntemenge um sieben Prozent. Lediglich die Wintergerste konnte das Vorjahresniveau halten, da sie bereits vor der großen Hitze weitgehend ausgereift war. Auch die Tierhalter sorgen sich über die Folgen der Dürre: Auf vielen Wiesen wuchs nach den ersten Schnitten kein ⁠Gras mehr nach, zudem gibt es beim Silomais erhebliche Ausfälle. Dem Verband zufolge könnte der Mangel an Winterfutter Landwirte dazu zwingen, ihre Tierbestände ‌zu verkleinern.

Die Landwirtschaft passe sich zwar mit neuen Kulturen wie Sojabohnen und ⁠Kichererbsen an die Erderwärmung an, sagte Rukwied. Dennoch gingen die Erträge seit Jahren zurück. Als weitere Gründe nannte er eine reduzierte Düngung und den eingeschränkten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Gleichzeitig verliere die Landwirtschaft täglich rund 50 Hektar Fläche - etwa 80 Fußballfelder.

Auch beim Obst hinterlassen Hitze und Trockenheit ihre Spuren: Die Apfelernte fällt laut Statistischem Bundesamt um fast 18 Prozent geringer aus, bei ‌Pflaumen gibt es dagegen ein Plus. Wegen hoher Kosten befürchtet Rukwied eine ⁠wachsende Abhängigkeit Deutschlands von Obst- und Gemüseimporten. Bei den ⁠Winzern sei die Lage "existenzbedrohend", weil die Erlöse die Produktionskosten nicht mehr deckten. Selbst im Ökolandbau stagniere die Entwicklung: Die Zahl der Bio-Betriebe sei erstmals um 2,2 Prozent zurückgegangen, da auch hier der Druck durch günstigere Importware steige.

Die Ernteausfälle treffen die Höfe nach Darstellung des Verbandes in einer finanziell ohnehin angespannten Situation. Niedrige Erzeugerpreise sowie hohe Kosten für Diesel, Dünger und Pflanzenschutzmittel belasten die Betriebe. Rukwied forderte eine sofortige Steuersenkung auf Agrardiesel, eine vorgezogene Auszahlung von EU-Direktzahlungen sowie eine Aufstockung der Düngemittelhilfen auf 180 Millionen Euro, die unbürokratisch über die Berufsgenossenschaften ausgezahlt werden sollten.

Landwirtschaftsminister Alois Rainer stellte den Betrieben im ZDF "passgenaue Hilfen" in Aussicht. Dafür brauche die Regierung zunächst belastbare Daten. Ein bereits aufgelegtes 200-Millionen-Euro-Sofortprogramm über die Landwirtschaftliche Rentenbank reiche wegen der anhaltenden Trockenheit nicht aus. Rainer kündigte an, das Thema bei der Kabinettsklausur ⁠in der kommenden Woche anzusprechen. Dass Lebensmittel nun sofort teurer werden, erwartet der Minister nach eigenen Angaben nicht.

(Bericht von Patricia Weiß, unter Mitarbeit von Andreas Rinke und Rene Wagner, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)