Ende der US-Iran-Waffenruhe belastet Börsen

Frankfurt, 18. Aug (Reuters) - ⁠Das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg und steigende Anleiherenditen belasten die globalen Aktienmärkte. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Dienstag gegen Mittag jeweils rund ein halbes Prozent tiefer bei 26.257 und 6499 Punkten. Im Minus lagen auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes. "Nach der Rekordjagd kehrt die Erkenntnis zurück, dass geopolitische Risiken jederzeit wieder zum dominierenden Marktthema werden können", sagte Timo Emden, Chefanalyst des Brokers CapTrader.

US-Präsident ‌Donald Trump erwartet nach eigenen Worten nicht, dass der Iran einem für die USA akzeptablen Abkommen zustimmt. Trump machte zudem deutlich, dass die USA keine Verlängerung der Waffenruhe-Vereinbarung mit dem Iran anstreben. Das am 17. Juni unterzeichnete Papier sah dafür ⁠eine Frist von 60 ⁠Tagen vor. Ein hochrangiger iranischer Vertreter hatte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, der Iran werde zu einer "vollständig offensiven" Militärhaltung übergehen. Die Straße von Hormus bleibt indes nach Angaben des Irans so lange geschlossen, bis die USA die Bedingungen des vorläufigen Abkommens erfüllen. Darunter seien die Aufhebung der Seeblockade und der Sanktionen sowie die Freigabe der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte.

ÖLPREIS SCHLEICHT SICH NACH OBEN

Die Entwicklungen ließen Anleger erneut bei Öl zugreifen. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich in der Spitze um jeweils mehr ‌als ein Prozent auf 91,85 und 85,68 Dollar je Fass (159 Liter). In ‌den vergangenen zwei Wochen hat der Preis für Brent fast 15 Prozent zugelegt. Auch wenn sich die Börse an das permanente Krisenrauschen im Nahen Osten gewöhnt habe, nährten die erhöhten Ölpreise die Sorge, dass die Teuerung erneut an Schwung gewinnen und den Notenbanken zusätzlichen Handlungsdruck bescheren könnte, ⁠kommentierte CapTrader-Experte Emden.

Die Verunsicherung der Investoren spiegelte sich auch am globalen Anleihemarkt wider. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, die am Montag ein ‌15-Jahres-Hoch erreicht hatte, stieg weiter und lag zuletzt bei 3,255 Prozent. ⁠Bei steigenden Anleiherenditen sinkt die Nachfrage nach Aktien, da diese als risikoreichere Anlagen gelten. "Das einzig Gute am Renditeanstieg ist, dass jene Renditen am kurzen Ende nicht so stark steigen wie am langen Ende - allerdings nur, weil die Märkte keine unmittelbare Gefahr einer Zinsanhebung durch die amerikanische Notenbank mehr sehen", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank.

ZEW-INDEX STEIGT ‌VIERTES MAL IN FOLGE

Überraschend starke Konjunkturdaten grenzten zugleich die Kursverluste am Aktienmarkt ⁠ein. Finanzexperten blicken trotz neuer Belastungen durch das Niedrigwasser ⁠am Rhein überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer der Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate stieg im August um 7,9 Zähler auf 34,2 Punkte. Das sei bereits der vierte Anstieg in Folge und der beste Wert seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar, teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu seiner monatlichen Umfrage unter 185 Investoren und Analysten mit. "Dies dürfte mit den guten Quartalszahlen und dem jüngsten Exporthoch zusammenhängen", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 30 Punkte erwartet.

Die Aktien der Technologieunternehmen, die zum Wochenstart einen vorsichtigen Erholungskurs eingeschlagen hatten, gingen am Dienstag erneut auf Talfahrt. Infineon, Aixtron, Suss Microtec und Siltronic büßten zwischen rund fünf und fast sieben Prozent ein. Gefragt waren ⁠hingegen die Titel der SDax-Unternehmen Sixt und Schott Pharma, die nach Kaufempfehlungen von Berenberg und Barclays um knapp vier und 2,5 Prozent zulegten.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)