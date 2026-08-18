EQS-Adhoc: ASTA Energy Solutions AG hebt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 an
EQS-Ad-hoc: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
ASTA Energy Solutions AG hebt Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 an
18.08.2026 / 14:35 CET/CEST
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Oed (Österreich), 18.08.2026 – ASTA Energy Solutions AG erhöht auf Basis der vorläufigen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der aktualisierten Einschätzung für das zweite Halbjahr die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
Der Vorstand erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 60 bis 64 Mio. (bisher: EUR 55 bis 59 Mio.). Grund für die Anhebung ist im Wesentlichen die anhaltend starke Nachfrage nach Komponenten für die Strominfrastruktur. Die Prognose für Net Sales und Net Value Sales bleibt unverändert.
Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird planmäßig am 27. August 2026 veröffentlicht.
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18.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|EQS News ID:
|2384950
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|EQS News-Service
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