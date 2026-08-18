EQS-AFR: Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Adler Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Adler Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Adler Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

https://www.adler-group.com/en/investors/publications/financial-results

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Internet:www.adler-group.com
LEI Code:391200OYYFJ3DWAMEC69
Ende der MitteilungEQS News-Service

2384004 18.08.2026 CET/CEST

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