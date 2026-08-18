EQS-AFR: Münchener Hypothekenbank eG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Münchener Hypothekenbank eG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Münchener Hypothekenbank eG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.08.2026 / 12:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Münchener Hypothekenbank eG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.08.2026

Ort:

https://www.mhb.de/de/investoren#berichte-und-prasentationen

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Münchener Hypothekenbank eG Karl-Scharnagl-Ring 10 80539 München Deutschland Internet: www.mhb.de LEI Code: 529900GM944JT8YIRL63

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2384828 18.08.2026 CET/CEST