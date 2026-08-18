EQS-AFR: Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



18.08.2026 / 10:11 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort:

https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort:

https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Siltronic AG Einsteinstr. 172 81677 München Deutschland Internet: www.siltronic.com LEI Code: 5299003NKV26NNGHHR90

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