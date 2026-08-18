EQS-AFR: Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vereinigte Filzfabriken AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

18.08.2026 / 17:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Vereinigte Filzfabriken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.vfg.de/investor-relations/geschaeftsberichte

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vereinigte Filzfabriken AG
Giengener Weg 66
89568 Hermaringen
Deutschland
Internet:www.vfg.de
LEI Code:529900O27ASPZ0A2VF02
Ende der MitteilungEQS News-Service

2385122 18.08.2026 CET/CEST

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