EQS-AFR: Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vereinigte Filzfabriken AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.08.2026 / 17:23 CET/CEST

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Hiermit gibt die Vereinigte Filzfabriken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.vfg.de/investor-relations/geschaeftsberichte

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Vereinigte Filzfabriken AG Giengener Weg 66 89568 Hermaringen Deutschland Internet: www.vfg.de LEI Code: 529900O27ASPZ0A2VF02

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