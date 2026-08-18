EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Wasserstoff
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2026 / 07:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Tim
Nachname(n):Hameister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI

529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A255F11

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
64,35 EUR33.462,00 EUR
64,35 EUR5.148,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
64,3500 EUR38.610,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet:www.friedrich-vorwerk-group.de
LEI Code:529900NBM89YAM5ENI18
Ende der MitteilungEQS News-Service

106690 18.08.2026 CET/CEST

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