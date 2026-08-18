EQS-DD: HENSOLDT AG: Reiner Winkler, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.08.2026 / 14:52 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Reiner
|Nachname(n):
|Winkler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HENSOLDT AG
b) LEI
|894500686FYLLZD3M624
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000HAG0005
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|94,7079 EUR
|947.079,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|94,7079 EUR
|947.079,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.hensoldt.net
|LEI Code:
|894500686FYLLZD3M624
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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