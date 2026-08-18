EQS-DD: HENSOLDT AG: Reiner Winkler, Verkauf

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2026 / 14:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Reiner
Nachname(n):Winkler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HENSOLDT AG

b) LEI

894500686FYLLZD3M624 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
94,7079 EUR947.079,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
94,7079 EUR947.079,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet:www.hensoldt.net
LEI Code:894500686FYLLZD3M624
Ende der MitteilungEQS News-Service

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