EQS-DD: NanoRepro AG: Dr. Olaf Stiller, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Olaf
Nachname(n):Stiller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NanoRepro AG

b) LEI

3912008FCA63AGIMEV74 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006577109

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,86 EUR5.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,8600 EUR5.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
Deutschland
Internet:www.nanorepro.com
LEI Code:3912008FCA63AGIMEV74
Ende der MitteilungEQS News-Service

106686 18.08.2026 CET/CEST

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