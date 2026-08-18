EQS-DD: Shelly Group SE: Salisto Holdings LLC, Erwerb - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.08.2026 / 18:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Salisto Holdings LLC
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Svetlin
|Nachname(n):
|Todorov
|Position:
|Mitglied des Verwaltungsrats
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Shelly Group SE
b) LEI
|8945007IDGKD0KZ4HD95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|BG1100003166
b) Art des Geschäfts
|Erwerb - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|13.08.2026; UTC+3
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106700 18.08.2026 CET/CEST
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