EQS-DD: Shelly Group SE: Salisto Holdings LLC, Erwerb - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2026 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Salisto Holdings LLC

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Svetlin
Nachname(n): Todorov
Position: Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shelly Group SE

b) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts
Erwerb - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
13.08.2026; UTC+3

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet: www.corporate.shelly.com
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95

Ende der Mitteilung EQS News-Service

106700  18.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Shelly Group

Das könnte dich auch interessieren

Neue Gewinnprognose
SDax-Neuling Asta Energy erholt sich kräftigheute, 14:49 Uhr · dpa-AFX
SDax-Neuling Asta Energy erholt sich kräftig
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Traditionswert aus dem TecDax hat weiteres Potenzialheute, 13:00 Uhr · onvista
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sgestern, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen