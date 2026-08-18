EQS-DD: Shelly Group SE: Svetlin Todorov, Veräußerung - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2026 / 18:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Svetlin
Nachname(n):Todorov

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Shelly Group SE

b) LEI

8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:BG1100003166

b) Art des Geschäfts

Veräußerung - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

13.08.2026; UTC+3

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet:www.corporate.shelly.com
LEI Code:8945007IDGKD0KZ4HD95
Ende der MitteilungEQS News-Service

106698 18.08.2026 CET/CEST

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