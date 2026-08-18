EQS-DD: Shelly Group SE: Svetlin Todorov, Veräußerung - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.08.2026 / 18:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Svetlin
|Nachname(n):
|Todorov
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Mitglied des Verwaltungsrats
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Shelly Group SE
b) LEI
|8945007IDGKD0KZ4HD95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|BG1100003166
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung - Einbringung von 1.184.995 Aktien als Sacheinlage
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|13.08.2026; UTC+3
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106698 18.08.2026 CET/CEST