EQS-News: Castrol ON PG25-Kühlflüssigkeiten für die Infrastruktur von NVIDIA-KI-Fabriken und -Rechenzentren validiert

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Castrol ON PG25-Kühlflüssigkeiten für die Infrastruktur von NVIDIA-KI-Fabriken und -Rechenzentren validiert



18.08.2026 / 10:10 CET/CEST

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Die Validierung umfasste eine Überprüfung der technischen Leistungsfähigkeit und der Materialverträglichkeit der Produkte sowie der Geschäftsabläufe und der Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette von Castrol

Dieser Meilenstein stärkt die Position von Castrol im Bereich der Flüssigkeitskühlung, da KI die Nachfrage nach leistungsstärkeren Rechenzentren mit höherer Dichte ankurbelt

PANGBOURNE, England, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- Castrol gab heute bekannt, dass zwei seiner Kühlflüssigkeiten für die direkte Chipkühlung – Castrol ON PG25 und PG25T – validiert wurden und die Anforderungen von NVIDIA an die Infrastruktur von KI-Fabriken und Rechenzentren erfüllen. Diese Validierung gibt Betreibern von Rechenzentren, Geräteherstellern und Anbietern von Kühlsystemen zusätzliches Vertrauen bei der Auswahl von Kühlflüssigkeiten für hochleistungsfähige KI-Infrastrukturen.

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KI und Hochleistungsrechner sorgen für immer mehr Rechenleistung in Rechenzentren und erzeugen dabei hohe Wärmemengen, die sich mit Luftkühlung allein nur schwer bewältigen lassen. Die „Direct-to-Chip"-Kühlung löst dieses Problem, indem Flüssigkeit durch Kühlplatten zirkuliert, die an Komponenten wie Zentralprozessoren (CPUs) und Grafikprozessoren (GPUs) angebracht sind. Castrol ON PG25 wurde speziell für diese Umgebungen entwickelt und ist Teil des umfassenden Portfolios an Kühlflüssigkeiten für die Direktkühlung von Chips von Castrol. Als geschlossenes System zirkuliert die Flüssigkeit kontinuierlich, ohne mit der Atmosphäre in Kontakt zu kommen, wodurch der Wasserverlust durch Verdunstung minimiert und die Wassernutzungseffizienz (WUE) der Infrastruktur der KI-Anlage verbessert wird.

Castrol ON PG25 und PG25T wurden im Rahmen einer technischen Überprüfung validiert, die Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität, die Qualität des Verdünnungswassers, die Reinheit der Propylenglykol-Grundflüssigkeit sowie die Verträglichkeit mit den benetzten Materialien umfasste – also den Metallen, Kunststoffen, Dichtungen und anderen Komponenten, die innerhalb eines Flüssigkeitskühlsystems mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen. Bei der umfassenden Überprüfung wurden auch die Geschäftsabläufe von Castrol und die Widerstandsfähigkeit der globalen Lieferkette berücksichtigt.

„Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Infrastrukturen benötigt die Branche Kühlungslösungen, die effektiv, praktisch einsetzbar und langfristig zuverlässig sind", sagte Peter Huang, Global President of Thermal Management & Data Centres bei Castrol. „Die Aufnahme von Castrol ON PG25 und PG25T in die ‚NVIDIA-Validated AI Factory Infrastructure' stärkt das Vertrauen der Kunden sowohl in die Leistungsfähigkeit der Flüssigkeiten als auch in die Fähigkeit von Castrol, einen konsistenten globalen Support über alle Märkte hinweg zu bieten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Flüssigkeitskühlung zu einem verlässlichen Bestandteil der Konzeption und des Betriebs von KI-Fabriken zu machen."

Sung A. Kim, Global Technology Manager für Rechenzentren bei Castrol, sagte: „Wir prüfen jede Flüssigkeit für das Wärmemanagement unter strengen Testbedingungen, bevor sie auf den Markt kommt. Die Validierung durch NVIDIA bestätigt, dass PG25 (OAT) und PG25T (IAT) diesem Standard gerecht werden – selbst angesichts des Umfangs und der Intensität der heutigen KI-Infrastruktur."

Informationen zu Castrol

Castrol, eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken, blickt auf eine stolze Tradition der Innovation zurück und unterstützt die Träume von Pionieren. Unsere Leidenschaft für Leistung, kombiniert mit einer Philosophie der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, hat es Castrol ermöglicht, Schmierstoffe und Fette zu entwickeln, die seit über 125 Jahren das Herzstück zahlreicher technologischer Meisterleistungen zu Lande, in der Luft, auf See und im Weltraum bilden. Castrol ist Teil der bp-Gruppe und bedient Kunden und Verbraucher in den Bereichen Automobil, Schifffahrt, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte sind weltweit für Innovation und hohe Leistung anerkannt – dank unseres Engagements für Premium-Qualität und modernste Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter: www.castrol.com.

Informationen zu Castrol Thermal Management

Der Geschäftsbereich Thermal Management von Castrol entwickelt unter der Marke Castrol ON Flüssigkeiten für Rechenzentren und Energiespeichersysteme. Wir bedienen Märkte in den USA, Europa, dem Nahen Osten, China, Australien und Südostasien.

Castrol ON bietet Kühlflüssigkeiten für Rechenzentren an, die für Anwendungen in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und Cloud-Computing ausgelegt sind und das Wärmemanagement über den gesamten Lebenszyklus eines Rechenzentrums hinweg unterstützen können.

Cision

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