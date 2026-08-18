EQS-News: MEDARO UNTERZEICHNET ENDGÜLTIGEN EARN-IN-VERTRAG ZUM ERWERB EINER BIS ZU 100 %-IGEN BETEILIGUNG AM SILBER-ZINK-PROJEKT SALA, IN SCHWEDEN

Emittent / Herausgeber: Medaro Mining Corp. / Schlagwort(e): Expansion

MEDARO UNTERZEICHNET ENDGÜLTIGEN EARN-IN-VERTRAG ZUM ERWERB EINER BIS ZU 100 %-IGEN BETEILIGUNG AM SILBER-ZINK-PROJEKT SALA, IN SCHWEDEN



18.08.2026 / 12:25 CET/CEST

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Vancouver, BC – 17. August 2026 –Die Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FSE: 1ZY) („Medaro“ oder die „Gesellschaft“) gibt nach ihrer Pressemeldung vom 13. Mai 2026 bekannt, dass sie einen endgültigen Earn-In-Vertrag (der „Vertrag“) mit der Firma Sinclair Gold Ltd, ehemals Alicanto Minerals Limited, (ASX: SGC) (die „Optionsgeberin“) geschlossen hat. Danach kann sie bis zu 100 % der rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligung am Silber-Zink-Projekt Sala („Sala“ oder die „Liegenschaft“) in Mittelschweden erwerben. Zur Liegenschaft gehören mehrere Explorationsgenehmigungen für ein Gebiet von insgesamt 91 km2 mit prospektivem Silber- und Zinkvorkommen.

Bedingungen der Transaktion

Nach Maßgabe des Vertrags kann die Gesellschaft durch den Kauf von Anteilen an einer Holdinggesellschaft stufenweise eine bis zu 100%-ige Beteiligung an der Liegenschaft erwerben. Dies erfolgt durch Barzahlungen und die Ausgabe von Anteilen am Optionsgeber. Zudem tätigt die Gesellschaft die Explorationsausgaben (das „Earn-In“).

Der Erwerb von 90 % der Anteile an der Liegenschaft erfolgt, indem sie Barzahlungen in Höhe von insgesamt 800.000 CAD leistet und 800.000 Stammanteile (die „Vergütungsanteile“) ausgibt. Gleichzeitig entstehen ihr Explorationsausgaben in Höhe von 1.750.000 CAD.

Erste Zahlung: 50.000 CAD in bar und 250.000 Vergütungsanteile, zahlbar innerhalb von fünf (5) Tagen nach Vertragsbeginn (das „Datum des Vertragsbeginns“).

Earn-In für Jahr 1 (50 % Gesamtbeteiligung) 250.000 CAD in bar, 250.000 Vergütungsanteile sowie Explorationsausgaben von 750.000 CAD am oder vor dem ersten Jahrestag des Datums des Vertragsbeginns.

Earn-In für Jahr 2 (90 % Gesamtbeteiligung) 500.000 CAD in bar, 300.000 Vergütungsanteile sowie Explorationsausgaben von 1.000.000 CAD am oder vor dem zweiten Jahrestag des Datums des Vertragsbeginns.

Nach Abschluss des Earn-In kann die Gesellschaft die verbleibenden 10 % der Anteile an der Liegenschaft erwerben, indem sie am oder vor dem dritten Jahrestag des Datums des Vertragsbeginns eine Barzahlung in Höhe von 500.000 CAD leistet und 400.000 Vergütungsanteile ausgibt (die „Option“).

Sobald die Gesellschaft eine 90%-ige Beteiligung an der Liegenschaft erwirbt, behält der Optionsgeber eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return, „NSR“) in Höhe von 1,0 % ein, die sich auf 2,0 % erhöht, sobald die Gesellschaft 100 % der Anteile an der Liegenschaft hält.

Das Earn-In und die Option können nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft ausgeübt werden. Ebenso kann sie den Zeitpunkt der Zahlungen, der Ausgabe der Anteile und der Explorationsausgaben vorverlegen.

Alle im Zusammenhang mit der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

Voraussetzung für den Abschluss der für das Earn-In und die Option vorgesehenen Transaktionen ist, dass die Parteien alle erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen und behördlichen Genehmigungen erhalten, darunter eine Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

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Historischer Tagebau, Grubenrevier Sala

„Die erfolgreiche Unterzeichnung des endgültigen Earn-in-Vertrags für den Erwerb des Silber-Zink-Projekts Sala ist ein wichtiger Meilenstein für Medaro und gleichzeitig ein wesentlicher Schritt beim Aufbau unseres Portfolios hochwertiger Explorationsanlagen“, erklärt Mark Carruthers, Präsident und CEO von Medaro Mining. „Sala ist ein außergewöhnliches Projekt mit vielversprechendem Potenzial, etablierter Infrastruktur, bestehenden Explorationsdaten und einem erheblichem Wachstumspotenzial. Ein beträchtlicher Teil des Kapitals und der technischen Arbeiten sind bereits in die Weiterentwicklung der Liegenschaft geflossen, und wir freuen uns, durch gezielte Exploration und technische Evaluierung darauf aufzubauen. Ich möchte mich persönlich bei den Teams von Medaro und Sinclair sowie bei unseren Beratern für ihre harte Arbeit und ihr Engagement bedanken, die zum Abschluss dieser Transaktion geführt haben. Wir freuen uns darauf, das Sala-Projekt voranzubringen und damit langfristige Werte für unsere Anteilseigner zu schaffen.“

Jeff Sansom, CEO von Sinclair Gold Ltd., dazu: „Wir freuen uns, diesen Vertrag mit Medaro zum Abschluss zu bringen und damit eine klare Perspektive für die Weiterentwicklung des Sala-Projekts zu schaffen. Sala konnte bereits in der Vergangenheit von umfassenden Arbeiten profitieren und ist nach wie vor ein vielversprechender Standort für Silber und Zink in einem historischen Bergbaugebiet. Wir sind der Ansicht, dass Medaro bestens aufgestellt ist, um durch gezielte Exploration das Potenzial des Projekts zu erschließen und damit gleichzeitig die Sichtbarkeit und den Wert unseres Unternehmens für die Anteilseigner von Sinclair zu erhalten.“

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Luftaufnahme der Infrastruktur des Silberbergwerks Sala

Über die Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec, und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Über die Sinclair Gold Ltd.

Sinclair Gold Ltd (ASX: SGC) (ehemals Alicanto Minerals Limited) ist ein australisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das vor allem mit dem Goldprojekt Mt. Henry in den Eastern Goldfields Westaustraliens beschäftigt ist. Sinclair wird von einem äußerst erfahrenen Team aus Board-Mitgliedern, Führungsexperten und technischen Fachkräften unterstützt, die dank ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Firefly Metals Ltd (ASX: FFM), Bellevue Gold Ltd (ASX: BGL), Cygnus Metals Ltd (ASX: CY5), Andean Silver Ltd (ASX: ASL) sowie Midas Minerals Ltd (ASX: MM1) auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte zurückblicken kann, und mit ihrem profunden Know-how in den Bereichen Geologie, Projektentwicklung und Kapitalmärkte den Ausbau des Projekts Mt. Henry zu einem skalierbaren Goldsystem mit einem klaren Kurs in Richtung Erschließung verantworten.

Weitere Informationen erhalten Anleger unterinfo@medaromining.com, auf der Website der Gesellschaft unter www.medaromining.com, unter der Telefonnummer 1 866 998 6536 oder in den veröffentlichten Unterlagen der Gesellschaft unter www.sedarplus.ca.

Im Namen der Gesellschaft

„unterzeichnet“

Mark Carruthers

Präsident & CEO

Medaro Mining Corp.

220 – 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mark.carruthers@medaromining.com



Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem: Aussagen zu der im Vertrag vorgesehenen Transaktion, einschließlich der Fähigkeit der Gesellschaft, bis zu 100 % der Anteile an der Liegenschaft zu erwerben; der voraussichtliche Zeitpunkt und Abschluss der Earn-In-Zahlungen, die Ausgabe der Anteile und die Explorationsausgaben; die Entscheidung der Gesellschaft, die Zahlungen, die Ausgabe der Anteile oder die Explorationsausgaben im Zusammenhang mit dem Earn-In oder der Option vorzuziehen; die Frage, ob die Gesellschaft in der Lage ist, alle erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen und behördlichen Genehmigungen einzuholen; die Option oder die Beibehaltung der NSR; die Entscheidung der Gesellschaft, 100 % der Liegenschaft über die Option zu erwerben; und das Explorationspotenzial der Liegenschaft; die Pläne der Gesellschaft, die Liegenschaft zu fördern und die Bewertung ihres Potenzials.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsführung zum Datum dieser Pressemitteilung, darunter unter anderem: dass die Gesellschaft alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einholen wird; dass die Gesellschaft über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen wird, um die Anforderungen an Earn-In und Option zu erfüllen; und dass die Explorationsaktivitäten auf der Liegenschaft wie derzeit erwartet fortgesetzt werden können.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass die Gesellschaft die Anforderungen an Earn-In oder Option nicht erfüllt; das Risiko, dass die Gesellschaft nicht alle erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen und behördlichen Genehmigungen einholen kann, einschließlich einer erforderlichen ISP-Genehmigung nach schwedischem Recht; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, einschließlich der Exploration, die möglicherweise nicht zur Entdeckung oder Definition von Mineralressourcen führt; regulatorische und genehmigungsrechtliche Risiken; Schwankungen bei Rohstoffpreisen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Branchenbedingungen.

Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Informationen gelten erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und die Gesellschaft verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Informationen, außer dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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