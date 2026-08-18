EQS-News: Reminder / Anmeldung möglich: 5. Zürcher Investorentag am 29. September 2026

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Reminder / Anmeldung möglich: 5. Zürcher Investorentag am 29. September 2026



18.08.2026 / 10:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sehr geehrte Damen und Herren,

am 29. September 2026 findet der 5. Zürcher Investorentag im traditionsreichen Hotel Schweizerhof Zürich (Bahnhofsplatz 7, CH-8001 Zürich) statt.

Ab 9:00 Uhr stehen die One-on-One-Meetings auf dem Programm, die jeweils bis zu 45 Minuten dauern und ausreichend Zeit für einen persönlichen Austausch bieten, ergänzt durch einen gemeinsamen Networking-Lunch, der zwischendurch Gelegenheit gibt, die Gespräche in entspannter Atmosphäre fortzusetzen und sich auch abseits der One-on-One-Meetings auszutauschen.

Diese Unternehmen sind in Zürich vertreten:

• Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1)

• HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333)

• INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108)

• MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)

• Multitude AG (ISIN: CH1398992755)

• Novogenia AG (DE000A3C35W0)

• Polytec Holding AG (ISIN: AT0000A00XX9)

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie ab sofort auf unserer Website: https://mkk-konferenz.de/zuercher-investorentag/

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG – Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

+49 821 241133-44 oder -49

info@mkk-konferenz.de

Wir freuen uns darauf, Sie in Zürich willkommen zu heißen!

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