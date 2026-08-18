EQS-PVR: All for One Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: All for One Group SE
All for One Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.08.2026 / 16:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: All for One Group SE
Straße, Hausnr.: Rita-Maiburg-Straße 40
PLZ: 70794
Ort: Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900GB6FMY3QJLBM61

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Erlöschen von Instrumenten aufgrund der Erfüllung unwiderruflicher Verpflichtungen zur Abgabe im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: VINCI S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Nanterre, Frankreich

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE

5. Datum der Schwellenberührung:
14.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 9,18 % 0,16 % 9,35 % 4.982.000
letzte Mitteilung 5,63 % 54,66 % 60,30 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005110001 0 457.570 0,00 % 9,18 %
Summe 457.570 9,18 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen Physisch 8.000 0,16 %
      Summe 8.000 0,16 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-VINCI S.A. % % %
-VINCI Energies S.A. % % %
-VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions Holding SE % % %
-VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE 9,18 % % 9,35 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Die abgelaufenen Instrumente bezogen sich auf die Stimmrechte aus ALL FOR ONE-Aktien, die von Aktionären im Rahmen des Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE angedient worden waren. 

Datum
18.08.2026


18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com
LEI Code: 529900GB6FMY3QJLBM61

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