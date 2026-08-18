Ankara, 18. ⁠Aug (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat zu direkten Gesprächen mit dem Iran aufgefordert, um die Spannungen ‌abzubauen. Erdogan habe erklärt, es sei von großer Bedeutung, bei den Spannungen zwischen dem Iran und ⁠den USA ⁠die Diplomatie bestmöglich zu nutzen, teilte das türkische Präsidialamt am Dienstag mit. Die Türkei hoffe auf eine Fortsetzung der Gespräche und werde die Friedensbemühungen weiter unterstützen. Die Türkei, die über die ‌zweitgrößte Armee der Nato verfügt ‌und an den Iran grenzt, hat wiederholt ein Ende des Krieges gefordert.

Hintergrund des Telefonats sind die zunehmenden ⁠Spannungen in der Region. Ein hochrangiger iranischer Vertreter hatte ‌am Montag der Nachrichtenagentur ⁠Reuters gesagt, der Iran werde zu einer "vollständig offensiven" Militärhaltung übergehen. Grund dafür seien die ins Stocken geratenen Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende ‌des Krieges, da Washington ⁠eine Verlängerung eines vorübergehenden ⁠Waffenstillstands ausgeschlossen habe. Erdogan und Trump sprachen demnach auch über die bilateralen Beziehungen, den Krieg in Gaza und einen Verteidigungspakt zwischen der Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses lag zunächst nicht vor.

(Bericht Tuvan Gumrukcu und Trevor Hunnicutt. Geschrieben von von Isabelle Noack. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)