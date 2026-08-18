Erneut tödliche Schüsse an Schule auf den Philippinen

Reuters · Uhr
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Manila, ⁠18. Aug (Reuters) - Bei einer Schießerei an einer Schule im Süden der Philippinen sind am ‌Dienstag zwei Menschen getötet worden. Wie die Behörden mitteilten, handelt ⁠es ⁠sich bei den beiden Toten um Schüler, einer von ihnen sei der Schütze. Die Lage an ‌der zur Ateneo de ‌Zamboanga Universität gehörenden Schule sei inzwischen unter Kontrolle. Es ⁠ist der zweite Vorfall dieser ‌Art in dem ⁠Land innerhalb von knapp zwei Monaten. Im Juni waren bei einem Angriff ‌an einer ⁠Schule in der ⁠Stadt Tacloban mindestens drei Schüler getötet worden.

(Bericht von Karen Lema und Mikhail Flores. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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