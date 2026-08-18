Erneut tödliche Schüsse an Schule auf den Philippinen
Manila, 18. Aug (Reuters) - Bei einer Schießerei an einer Schule im Süden der Philippinen sind am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Wie die Behörden mitteilten, handelt es sich bei den beiden Toten um Schüler, einer von ihnen sei der Schütze. Die Lage an der zur Ateneo de Zamboanga Universität gehörenden Schule sei inzwischen unter Kontrolle. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in dem Land innerhalb von knapp zwei Monaten. Im Juni waren bei einem Angriff an einer Schule in der Stadt Tacloban mindestens drei Schüler getötet worden.
(Bericht von Karen Lema und Mikhail Flores. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)