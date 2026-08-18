Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.08.2026

onvista · Uhr
Thema: InfrastrukturKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
test
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
onvista bei Google bevorzugen

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AlfenBericht 2. Quartal 2026
Baidu (ADR)Bericht 2. Quartal 2026
ColoplastBericht 3. Quartal 2026
CSLBericht Geschäftsjahr 2026
Einhell Germany VzBericht 2. Quartal 2026
Home DepotBericht 2. Quartal 2026
Huber & SuhnerBericht 2. Quartal 2026
HönleBericht 3. Quartal 2026
JDC GroupBericht 2. Quartal 2026
Keysight TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
KlarnaBericht 2. Quartal 2026
MutaresBericht 2. Quartal 2026
Pony AIBericht 2. Quartal 2026
Singapore TelecommunicationsBericht 1. Quartal 2027
XiaomiBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Xiaomi
Mutares
Baidu (ADR)
Home Depot
Klarna
Coloplast
Einhell Germany Vz
Pony AI
Alfen
CSL
Hönle
Keysight Technologies
Singapore Telecommunications
Huber & Suhner
JDC Group

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.08.202612. Aug. · onvista
test
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.08.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
test
Investoren-Veteran
Auf diese Software-Aktien setzt Hendrik Lebers Fonds12. Aug. · onvista
Zwei Menschen bei der Arbeit in einem Rechenzentrum.
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.08.202614. Aug. · onvista
test
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sgestern, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Garantiert ist nur eine geringe Rendite15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen