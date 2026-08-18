Frasers stockt bei Hugo Boss auf fast 48 Prozent auf

München, 18. ⁠Aug (Reuters) - Der britische Modehändler Frasers hat seine Beteiligung an Hugo Boss im Endspurt seines Übernahmeangebots noch einmal kräftig aufgestockt. Nach der zweiten Annahmefrist hält Frasers 47,9 Prozent der Aktien des Herrenmode-Spezialisten aus dem württembergischen Metzingen, wie ‌das zum Imperium des Milliardärs Mike Ashley gehörende Unternehmen ("Sports Direct", "House of Fraser") am Dienstag mitteilte. Nach Ablauf der ersten Frist vor drei ⁠Wochen waren ⁠es erst 37,6 Prozent gewesen.

Frasers hatte 38 Euro je Aktie geboten, kaum mehr als den Börsenkurs. Am Dienstagmorgen lagen die Boss-Titel an der Frankfurter Börse mit 37,88 Euro knapp unter der Marke. Der Boss-Vorstand hatte das Angebot als zu niedrig abgelehnt. Die Briten wollten mit der ‌Offerte ohnehin nur die Schwelle von 30 ‌Prozent der Anteile überschreiten, um ein Pflichtangebot zu vermeiden, das voraussichtlich teurer gewesen wäre. Neben der direkten Beteiligung ist Frasers Stillhalter von Put-Optionen im Volumen ⁠von weiteren 30,1 Prozent an Hugo Boss. Zweitgrößter Aktionär von Hugo Boss ‌ist die italienische Unternehmerfamilie Marzotto mit ⁠14,4 Prozent.

"Wir begrüßen das anhaltende, langfristige Engagement der Frasers Group für Hugo Boss und setzen auch weiterhin auf eine konstruktive Beziehung zu ihr als unserem größten Einzelaktionär", sagte Aufsichtsratschef Stephan Sturm. ‌Man sei aber allen Aktionären ⁠verpflichtet. Frasers hatte Sturm eigentlich absägen ⁠wollen, dann aber eingelenkt.

Vorstandschef Daniel Grieder sagte, Frasers unterstütze die Strategie von Hugo Boss. "Mit unseren starken Marken, unseren hoch engagierten globalen Teams und unserer soliden Finanzlage sind wir gut aufgestellt, um erhebliches Wertschöpfungspotenzial zu realisieren und unsere strategischen sowie finanziellen Ziele zu erreichen." Grieder hat sich vorgenommen, den Markenwert zu steigern, das Vertriebsnetz zu optimieren und die Qualität des Geschäfts auszubauen. Erste Fortschritte seien bereits sichtbar.

(Bericht ⁠von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)