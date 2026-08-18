Gewinnmitnahmen im Dax dürften zunächst anhalten

Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 26.100 25.999

Dax-Rückblick:

Der Dax testete am gestrigen Montag zunächst noch einmal den Bereich des Vorwochenhochs (rot im Chart unten), geriet im weiteren Handelsverlauf dann jedoch stetig unter leichten Abgabedruck und ging an den Tagestiefs aus dem Handel.

Heute startet der Index dann deutlich tiefer in den Handel und setzt zeitweise unter den Bereich um 26.300 Punkte zurück.

Dax-Ausblick:

Die Kursentwicklung der abgelaufenen Handelswoche verlief im Stundenchart innerhalb einer bärischen Keilformation (grau). Mit dem heutigen Kursrückgang wird diese Formation nun auch im Präsenzhandel auf der Unterseite aufgelöst. Damit hat sich das kurzfristige technische Bild weiter eingetrübt.

Solange den Käufern kein schneller Rebound gelingt, der den Dax nachhaltig zurück über die Marke von 26.500 Punkten führt, bleibt der Abwärtsdruck dominant. In diesem Fall dürfte der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts führen. Als nächste potenzielle Ziel- beziehungsweise Unterstützungszone rückt dabei der Bereich um 26.000 bis 26.100 Punkte in den Fokus. Erst eine Rückeroberung der 26.500-Punkte-Marke würde das kurzfristige Verkaufssignal wieder deutlich entschärfen.