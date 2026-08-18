Dax Chartanalyse 18.08.2026

Gewinnmitnahmen im Dax dürften zunächst anhalten

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
onvista bei Google bevorzugen
Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung26.10025.999

Dax-Rückblick:

Der Dax testete am gestrigen Montag zunächst noch einmal den Bereich des Vorwochenhochs (rot im Chart unten), geriet im weiteren Handelsverlauf dann jedoch stetig unter leichten Abgabedruck und ging an den Tagestiefs aus dem Handel.

Heute startet der Index dann deutlich tiefer in den Handel und setzt zeitweise unter den Bereich um 26.300 Punkte zurück.

Dax-Ausblick: 

Die Kursentwicklung der abgelaufenen Handelswoche verlief im Stundenchart innerhalb einer bärischen Keilformation (grau). Mit dem heutigen Kursrückgang wird diese Formation nun auch im Präsenzhandel auf der Unterseite aufgelöst. Damit hat sich das kurzfristige technische Bild weiter eingetrübt.

Solange den Käufern kein schneller Rebound gelingt, der den Dax nachhaltig zurück über die Marke von 26.500 Punkten führt, bleibt der Abwärtsdruck dominant. In diesem Fall dürfte der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts führen. Als nächste potenzielle Ziel- beziehungsweise Unterstützungszone rückt dabei der Bereich um 26.000 bis 26.100 Punkte in den Fokus. Erst eine Rückeroberung der 26.500-Punkte-Marke würde das kurzfristige Verkaufssignal wieder deutlich entschärfen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU97AX) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 18.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.595,02 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN1WMR) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 18.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.840,86 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 14.08.2026
Der Dax hat Probleme mit der Marke von 26.500 Punkten14. Aug. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 13.08.2026
Unterhalb dieser Zone hat der Dax Korrekturpotenzial13. Aug. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 12.08.2026
US-Inflation könnte für den Dax entscheidend werden12. Aug. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 11.08.2026
Dax hat nach der Vorwochenrally zunächst Korrekturbedarf11. Aug. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Tagesrückblick 17.08.2026
Schwache Wall Street bremst Dax aus - SDax-Neuling OHB gefragtgestern, 15:50 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sgestern, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Garantiert ist nur eine geringe Rendite15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen