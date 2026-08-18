Globale Fondsmanager zu optimistisch? Bank of America August-Umfrage
Markus Koch · Uhr
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Nike auf Zwölfjahrestief - UBS: Weiter fallende Sneaker-Preisegestern, 17:52 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige VolatilitätDepotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sgestern, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista