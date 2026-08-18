Heidelberger Druckmaschinen: Neuer Finanzvorstand gefunden

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der 62-jährige Christoph Burkhard soll das Amt zum 1. Oktober übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag in Heidelberg mitteilte. Er folgt Volker Herdin, der dann in den Ruhestand gehen wird. Burkhardt ist derzeit noch Finanzchef des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson, dieses Amt hat er zum 31. August niedergelegt. Davor war er Finanzvorstand beim Windturbinenbauer Nordex.