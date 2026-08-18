Herbst der Entscheidung - Kann der Kanzler Autorität und Macht stabilisieren?

- von Andreas Rinke

Berlin, 17. ⁠Aug (Reuters) - Als sich Friedrich Merz Anfang August in seinen informellen Sommerurlaub zurückzog, stand er massiv unter Druck. Wenn Merz nun langsam wieder die politische Bühne betritt, steht der CDU-Vorsitzende vor einem sehr schwierigen Herbst - der für seine Kanzlerschaft entscheidend werden könnte. Denn es finden nicht nur drei für CDU und SPD schwierige Landtagswahlen im Osten statt, die große Unsicherheit bringen. Der Kanzler muss nach massivem innerparteilichem Druck auch Autorität und Macht behaupten.

Dabei gibt es Unmut in der CDU schon seit dem vergangenen Jahr, weil etwa die jungen Abgeordneten und wirtschaftsliberalen Kräfte in der Partei enttäuscht von ihrem Vorsitzenden sind. Gerade die überzeugten Merz-Anhänger wurden von der Aufweichung der Schuldenbremse direkt nach der Bundestagswahl überrascht. ‌Sie kritisierten zudem das Festhalten des Kanzlers an der sogenannten Renten-Haltelinie. Dazu kommen schlechte Umfragewerte, die die Union in die Nähe der 20-Prozent-Marke drücken. Iran- und Ukraine-Krieg sowie Zollstreit mit den USA und chinesische Überkapazitäten würgten das schwache Konjunkturpflänzchen ab.

Hier nach Gesprächen mit etlichen CDU-Politikern drei Szenarien, wie Friedrich Merz nach dem Herbst dastehen könnte - sortiert nach ihrer Wahrscheinlichkeit.

1. MERZ FESTIGT SEINE STELLUNG

In der Kritik an ⁠der Personalrochade im Juli ging unter, ⁠dass Merz bei den Neubesetzungen einige Schwachpunkte des Beginns seiner Regierungszeit ausglich. Weil plötzlich CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn zurücktreten musste, wurde der Weg frei für Thorsten Frei, von der Kanzleramts- an die Fraktionsspitze zu wechseln. Die Ernennung von Gesundheitsministerin Nina Warken zur Kanzleramtschefin stieß nicht nur parteiintern auf Zustimmung, sodass Merz nun die Chance auf ein starkes, loyales neues Team hat. "Ich bin überzeugt: Die beiden werden für eine gute Koordinierung sorgen. Das ist ein neues Kraftzentrum in der Union", sagte Sebastian Lechner, Chef der Niedersachsen-CDU, der "Rheinischen Post".

Zudem hat Merz den Spahn-Rückzug genutzt, um mit der Ernennung von Franziska Hoppermann zur neuen CDU-Generalsekretärin und der Warken-Personalie an einer anderen Schwachstelle der Union zu arbeiten - der Repräsentanz von Frauen. Mit Warken rückte die Chefin der einflussreichen Frauen Union in der CDU in ein Spitzenamt. Hoppermann wiederum gehört sowohl der Frauen Union als auch dem Sozialflügel der ‌Union an - womit die Dominanz der um Merz gescharten Wirtschaftspolitiker etwas ausgeglichen wird.

Sollte sich der Unmut über strittige oder missglückte Personalveränderungen ‌bei den CDU-Landesverbänden gelegt haben, könnte Merz im Herbst neu durchstarten. Läuft alles nach Plan, werden große Sozialreformen wie das Renten- und Pflegepaket umgesetzt. "Gelingt dies, wird Merz als starker Kanzler wahrgenommen werden", sagte ein hoher Unions-Funktionär voraus.

"Und beim Ausgang der Landtagswahlen kann etwa ein AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt die Reihen sogar wieder enger zusammenrücken lassen", meint ein anderer CDU-Politiker.

2. MERZ BLEIBT IM AMT - ABER ANGESCHOSSEN

Denkbar ist auch, dass Merz zwar weiter Kanzler und CDU-Chef bleibt, aber das Gegrummel in seiner Partei ⁠nicht nachlässt. Schon 2025 wurde klar, dass der Kanzler mit den jungen Abgeordneten ein Problem hat, die sich in den sozialen Medien sehr schnell auf Positionen festlegten, die sie dann wieder räumen mussten. Wenn etwa ‌der Bremer Landesvorsitzende Heiko Strohmann weiter einen "autoritären Stil" des Kanzlers beklagt und die Wirtschaft nicht anspringt, könnte der Unmut ⁠bleiben.

Dazu könnten auch gleichbleibend schlechte Zustimmungswerte für den Kanzler beitragen. Anfang August sprachen sich immerhin 46 Prozent der Anhänger von CDU/CSU für einen Kanzlerwechsel aus, nur 48 Prozent waren dagegen. Anders als Angela Merkel liegt bei Merz die Zustimmung bisher stets unterhalb der schon schlechten Werte der Partei.

Die Stimmung könnte sogar noch schlechter werden, wenn die Regierung die Rentenreform nicht durchbringen sollte. Dies wird durchaus als Gefahr angesehen, weil eine Mehrheit von zwölf Stimmen angesichts anhaltender Kritik aus der SPD und nun auch der CDU nicht viel ist. In diesem zweiten Szenario würde die ‌Rolle des Kanzlers geschwächt. Ihn würde aber schützen, dass kaum eine realistische Perspektive für einen Wechsel an der Regierungsspitze gesehen ⁠wird. Zum einen ist die Position eines Kanzlers in der deutschen Verfassung sehr stark, ⁠zum anderen braucht es eine klare Alternative - also einen anderen Politiker, der dann im Bundestag von der Union und der SPD auch noch gewählt werden müsste.

3. MERZ WIRD ABGELÖST

Bereits im Juni und erneut Anfang August hatten einige Medien über Pläne für einen angeblichen "Kanzlertausch" und ein nahendes Ende der Kanzlerschaft von Merz spekuliert - ebenfalls unter Verweis auf die Unzufriedenheit in vielen Landesverbänden. Zwar wurden die Berichte von führenden CDU-Politikern hinter den Kulissen schnell als "absurd" bezeichnet. Aber Nahrung bekommen diese Spekulationen zum einen durch den tatsächlich ungewöhnlich hohen Grad an Genervtheit über Merz und zum anderen wegen der anstehenden wichtigen Landtagswahlen 2027. "Er darf jetzt etwa in der Reaktion auf die Landtagswahlen im Osten keinen Fehler mehr machen", warnt ein prominenter CDU-Politiker.

Unter den künftigen CDU-Wahlkämpfern ist tatsächlich die Nervosität groß, dass ihnen 2027 ein anhaltend schwacher Bundestrend für die CDU und Merz schaden könnte. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze beklagt, dass er mit landespolitischen Themen kaum durchdringe. Stattdessen setzt etwa das BSW bewusst auf einen Anti-Merz-Wahlkampf.

Und im kommenden Jahr wird im größten Bundesland NRW gewählt. "Wenn man Merz wirklich ersetzen wollte, müsste dies im Herbst geschehen", sagt ein CDU-Politiker, der dies aber für eher abwegig hält. Zumal es an einer klaren Alternative fehlt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bereits abgewunken ⁠und dürfte kaum die Mehrheit aller CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten bekommen. Der frühere Fraktionschef Jens Spahn hat sich durch die umstrittene Leihmutterschaft in den USA selbst aus dem Spiel genommen. Bleibt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der wiederum eine schwarz-grüne Landesregierung anführt und deshalb kaum den strammen Wirtschaftskurs in seiner schwarz-roten Koalition durchsetzen dürfte, von dem gerade frühere und nun kritische Merz-Anhänger träumen.

(Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)