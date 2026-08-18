IAEA: Ein Toter bei Drohnenexplosion nahe Atomkraftwerk Saporischschja

Frankfurt, ⁠18. Aug (Reuters) - Bei der Explosion einer Drohne an einer Bushaltestelle für Mitarbeiter des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist am Dienstag ein Mensch ‌getötet worden. Zudem seien 15 weitere Personen verletzt worden, darunter drei schwer, teilte die ⁠Internationale ⁠Atomenergiebehörde (IAEA) unter Berufung auf den Werkleiter mit. Der Vorfall habe sich gegen 6.00 Uhr ereignet. Der Leiter des von russischen Truppen besetzten Kraftwerks bezeichnete das Geschehen ‌demnach als das "schlimmste Ereignis, ‌von dem das Werk bisher betroffen war".

IAEA-Chef Rafael Grossi forderte ein sofortiges Ende solcher Angriffe. ⁠Diese stellten ein großes Risiko für die ‌nukleare Sicherheit während ⁠des Konflikts dar, erklärte er. Die verantwortlichen militärischen Befehlshaber müssten dieses inakzeptable Vorgehen sofort einstellen. Das größte Atomkraftwerk Europas ‌mit sechs ⁠Reaktoren war kurz nach Beginn ⁠der russischen Invasion im Februar 2022 unter russische Kontrolle geraten. Seitdem beschuldigen sich die Ukraine und Russland gegenseitig, die Sicherheit der Anlage zu gefährden. Im Juli war unter anderem die Wasserversorgung von Teilen des Kraftwerks beeinträchtigt worden.

(Bericht von ⁠Ludwig BurgerBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)