Indien wirft Pakistan Unterstützung bei geplanten Anschlägen vor

Mumbai, ⁠17. Aug (Reuters) - Indische Sicherheitskräfte haben nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi mehr als 200 mutmaßliche Terroristen festgenommen und damit ‌mögliche Anschläge rund um den Unabhängigkeitstag vereitelt. Eine vom pakistanischen Geheimdienst ISI unterstützte ⁠Gruppe ⁠habe "subversive Angriffe" geplant, schrieb der indische Innenminister Amit Shah am Montag auf der Plattform X. Demnach wurden unter anderem Pistolen, scharfe Munition, selbstgebaute Sprengsätze ‌sowie Granaten mit Markierungen der ‌staatlichen pakistanischen Munitionsfabrik sichergestellt. Das pakistanische Außenministerium wies die Vorwürfe als Propaganda zurück.

Die ⁠beiden rivalisierenden Atommächte werfen sich regelmäßig gegenseitig ‌vor, Terrorismus im ⁠jeweils anderen Land zu fördern. Im vergangenen Jahr hatten sich beide Länder über Tage militärisch bekämpft. Auslöser ‌war der ⁠Tod von 26 Männern in ⁠der indischen Region Kaschmir, für den die Regierung in Neu-Delhi pakistanische Angreifer verantwortlich gemacht hatte.

Indien feiert am 15. August den 80. Jahrestag der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft.

(Bericht von Shilpa Jamkhandikar und Akanksha Khushi. Geschrieben ⁠von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)