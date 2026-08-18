USA und Kanada verhandeln über niedrigere Autozölle
Die USA und Kanada verhandeln Kreisen zufolge über eine deutliche Senkung der US-Autozölle von derzeit 25 auf 15 Prozent. Die Gespräche stehen unter hohem Zeitdruck, da bereits am Mittwoch eine Frist für weitere US-Strafzölle im Wert von 20 Milliarden Dollar ausläuft.
(Reuters) - Die USA und Kanada verhandeln Kreisen zufolge über eine Senkung der US-Zölle auf kanadische Fahrzeuge. Im Gespräch sei eine Reduzierung auf 15 Prozent nach Abzug bestimmter Wertanteile, sagten drei mit den Gesprächen vertraute Personen am Montag. Die beiden Länder stehen unter Zeitdruck, da am Mittwoch eine Frist für neue US-Zölle auf weitere kanadische Waren im Wert von 20 Milliarden Dollar ausläuft. Eine Einigung würde eine deutliche Entlastung für die kanadische Autoindustrie bedeuten. Derzeit erhebt die Regierung von US-Präsident Donald Trump Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte aus Kanada, die sie mit der nationalen Sicherheit begründet.
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