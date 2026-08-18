IRW-News: ACCESS Newswire: LiberNovo gibt einen Ausblick auf die Support Week 2026 und macht bessere ergonomische Unterstützung greifbar

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: LiberNovo gibt einen Ausblick auf die Support Week 2026 und macht bessere ergonomische Unterstützung greifbar

Die Support Week beginnt am 25. August. Wir unterstützen Sie.

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 18. August 2026 / Eine Einheitsgröße passt nicht für alle. Dennoch basieren die meisten ergonomischen Stühle nach wie vor auf einem Standardrahmen, sodass sich größere, breitere und schwerere Nutzer an den Stuhl anpassen müssen, anstatt dass sich der Stuhl an sie anpasst.

LiberNovo schließt diese Lücke mit der Maxis-Serie, der führenden Produktreihe der LiberNovo Support Week 2026, die am 25. August in der gesamten Europäischen Union und im Vereinigten Königreich beginnt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85529/Libernovo_08182026_DEPRcom.001.jpeg

Entwickelt für größere Körpergrößen

Maxis wurde im Rahmen des Engineering-Prozesses von Grund auf neu entwickelt und ist keine Abwandlung einer Standard-Stuhlplattform.

Eine Sitztiefe von 52 cm sorgt für eine bessere Oberschenkelstütze, während ein breiteres Sitzkissen den Nutzern mehr Platz bietet, sich natürlich zu bewegen. Sein verstärkter Rahmen trägt bis zu 181 kg.

Maxis verfügt außerdem über ein fünfstufiges System zur Einstellung der Rückenlehne von 105° bis 160°, unterstützt durch ein Segmented Support System mit progressiven Federn. Dies sorgt für eine kontrollierte, gleichmäßige Stützung über den gesamten Neigungsbereich hinweg, selbst bei höherer Belastung.

Drei Konfigurationen decken unterschiedliche Anforderungen und Budgets ab: Maxis Manual, Maxis Electric und Maxis Airflow.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85529/Libernovo_08182026_DEPRcom.002.jpeg

Zwei Arten der Unterstützung

Die Support Week basiert auf zwei Ideen.

· Unterstützung für Ihren Körper. LiberNovo-Stühle nutzen Dynamic Support, um zu reagieren, wenn sich Nutzer nach vorne lehnen, ihre Position verändern, sich zurücklehnen oder die Rückenlehne neigen wollen. Anstatt den Körper in einer Haltung zu fixieren, passt sich die Unterstützung an, wenn sich die Sitzpositionen im Laufe des Tages ändern.

· Unterstützung auf Ihrem Weg. Mit Create for Creators unterstützt LiberNovo Entwickler, Designer, Streamer, Gamer und andere Kreative, die einen Großteil ihres Arbeitsalltags im Sitzen verbringen.

Gemeinsam definieren sie die Idee hinter der Support Week: bessere Unterstützung für den Körper und mehr Unterstützung für die Menschen, die die Arbeit leisten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85529/Libernovo_08182026_DEPRcom.003.jpeg

Weitere Möglichkeiten, mit Unterstützung zu sitzen

Im Rahmen der Veranstaltung werden außerdem zwei LiberNovo Omni-Modelle vorgestellt.

· Der LiberNovo Omni Pro ist für lange Sitzphasen und wärmere Umgebungen konzipiert und kombiniert eine motorisierte Lendenwirbelverstellung, die OmniStretch-Funktion zur geführten Rückenstreckung sowie die Active Airflow-Belüftung im Sitz.

· Der LiberNovo Omni SE bringt Dynamic Support in eine manuell einstellbare Konfiguration und bietet so einen leichter zugänglichen Einstieg in die dynamische Ergonomie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85529/Libernovo_08182026_DEPRcom.004.jpeg

Dauerhafte Unterstützung

Ab dem 14. August 2026 verlängert LiberNovo die Garantie auf das Gestell aller Stühle von fünf auf sechs Jahre, während die Garantie auf Elektronik und Motoren weiterhin zwei Jahre beträgt. Frühbesteller der Modelle SE, Pro und Maxis mit nicht rückerstatteten Bestellungen erhalten ein zusätzliches Jahr und profitieren somit von einer siebenjährigen Garantie auf das Gestell.

LiberNovo Support Week 2026

Die Support Week läuft vom 25. August bis zum 8. September:

· Europäische Union: Bis zu 44 % Rabatt unter eu.libernovo.com

· Vereinigtes Königreich: Bis zu 39 % Rabatt unter uk.libernovo.com

Die Ersparnisse variieren je nach Modell und Paket. Gestaffelte Kaufprämien beginnen in der EU ab einem Bestellwert von 900 und im Vereinigten Königreich ab 800 £. Alle Details werden zu Beginn der Aktion veröffentlicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85529/Libernovo_08182026_DEPRcom.005.jpeg

Über LiberNovo

LiberNovo entwickelt dynamische, ergonomische Stühle für Entwickler, Kreative, Gamer, Remote-Mitarbeiter und alle anderen, die viele Stunden im Sitzen verbringen. Basierend auf dem Konzept der Dynamic Ergonomics unterstützen die Stühle natürliche Bewegungen über den ganzen Tag hinweg, anstatt die Nutzer zu zwingen, eine einzige, starre Haltung einzunehmen.

Medienkontakt:

Emilia Zhang

pr@libernovo.com

QUELLE: LiberNovo

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85529

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85529&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.