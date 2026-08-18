IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions kündigt Finanzierung in Höhe von 1 Million $ zur Weiterentwicklung der Graphen-Raffineriestrategie STREAM an und gibt ein Unternehmensupdate

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions kündigt Finanzierung in Höhe von 1 Million $ zur Weiterentwicklung der Graphen-Raffineriestrategie STREAM an und gibt ein Unternehmensupdate

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Vancouver, British Columbia / 17. August 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, eine geplante, nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von bis zu 1.000.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,20 $ berechtigt.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen kann gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die Börse) im Zusammenhang mit dem Angebot gegebenenfalls eine Vermittlungsgebühr zahlen. Der Transaktionsabschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, unter anderem der Annahme durch die Börse.

Das Angebot umfasst eine Mehrzuteilungsoption für bis zu 200.000 weitere Einheiten mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 200.000 $, die nach Ermessen des Unternehmens ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zur Finanzierung der nächsten Phase seiner Vermarktungsstrategie für STREAM zu verwenden, unter anderem für die Sicherung und Entwicklung einer Anlage in der Region Chicago, Illinois, zur Unterstützung der weiteren Entwicklung der STREAM-Technologie und der damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, der Errichtung einer Graphen-Raffinerie sowie allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital.

Weiterentwicklung der Graphen-Raffinerie STREAM

STREAM wurde von Grapherry, Inc. (Grapherry) und Dr. Vikas Berry, CEO von Argo und Gründer von Grapherry, entwickelt. Die proprietäre Produktionsplattform, die exklusiv an Argo lizenziert ist und einen vertraglich vereinbarten Weg zum vollständigen Erwerb vorsieht, wird derzeit so konzipiert, dass sie kohlenstoffreiche Ausgangsmaterialien in fortschrittliche Graphenmaterialien umwandelt. Gleichzeitig soll sie die wichtigsten Herausforderungen bei der Vermarktung von Graphen bewältigen, unter anderem die Skalierbarkeit, Materialkonsistenz, Produktionseffizienz und kommerzielle Integration.

Eine wichtige erwartete Eigenschaft von STREAM ist seine Fähigkeit, zwei unterschiedliche Materialpfade zu unterstützen: STREAM-G-Graphen und STREAM-O-Graphenoxid. Die beiden Materialien verfügen über unterschiedliche funktionelle Merkmale, was Argo die Flexibilität bietet, potenziell Anwendungen in verschiedenen Branchen zu erschließen, anstatt die Technologie auf ein einzelnes Produkt oder einen einzigen Endmarkt auszurichten.

STREAM wird außerdem so ausgelegt, dass mehrere kohlenstoffreiche Ausgangsmaterialien genutzt werden können; dies verringert die Abhängigkeit von abgebautem Naturgraphit als primärem Rohstoff und bietet potenziell Vorteile bei der Rohstoffbeschaffung, der Resilienz der Lieferkette, der Produktionsflexibilität und der Wirtschaftlichkeit der Fertigung.

Argo evaluiert STREAM-Graphen und -Graphenoxid für mehrere Märkte, unter anderem Energiespeicherung und Batterien, KI-Infrastruktur und Rechenzentren, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen und Infrastruktur, Verbundwerkstoffe und fortschrittliche Materialien, Landwirtschaft, Beschichtungen und industrielle Anwendungen sowie neue Technologien.

Die Vermarktungsstrategie des Unternehmens konzentriert sich darauf, Anwendungen zu identifizieren, bei denen STREAM-Materialien messbare Leistungsvorteile bieten können, diese Anwendungen durch Tests und Branchenkooperationen zu validieren und kommerzielle Chancen durch Materiallieferung, Technologieentwicklung, Lizenzierung und strategische Partnerschaften zu verfolgen.

Dr. Vikas Berry, Chief Executive Officer von Argo, erklärte dazu wie folgt: Diese Finanzierung stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie dar, eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerie rund um die STREAM-Technologie aufzubauen. Nach Jahren der Forschung, Entwicklung und erfolgreichen Produktion im Pilotmaßstab liegt unser Schwerpunkt nunmehr auf dem Ausbau der Fertigungskapazität und der kommerziellen Anwendungen. STREAM wird entwickelt, um sowohl Graphen als auch Graphenoxid aus kohlenstoffreichen Ausgangsmaterialien zu produzieren und Chancen in mehreren wachstumsstarken Industriemärkten zu nutzen. Wir sind davon überzeugt, dass die geplante Anlage in der Region Chicago die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe von Argo bilden kann.

Dr. Berry ist ein international anerkannter Graphen-Wissenschaftler, ein Entrepreneur und der Gründer von Grapherry. Als Erfinder der proprietären Graphenproduktionsplattform STREAM, Autor bzw. Mitautor von mehr als 100 wissenschaftlichen Publikationen und Erfinder zahlreicher Patente hat Dr. Berry mehr als zwei Jahrzehnte an der Entwicklung skalierbarer Graphen-Herstellungstechnologien gearbeitet und leitet heute die Vermarktungsstrategie von Argo.

Dr. Berry und Sean McAlpine, ein Direktor von Argo, führen in den kommenden zwei Wochen eine Reihe von Gesprächen in Deutschland, der Schweiz sowie weiteren europäischen Ländern, um den strategischen Plan des Unternehmens, die Aktivitäten zur Technologieentwicklung und die Pläne für die Weiterentwicklung seiner nordamerikanischen Graphen-Raffinerie zu erörtern.

Mitgliedschaft im Advanced Carbons Council

Argo trat vor kurzem auch dem Advanced Carbons Council (ACC) bei, einer internationalen Branchenvereinigung, die sich auf die Förderung von Wissenschaft, Normung, kommerzieller Einführung und strategischem Einsatz fortschrittlicher Kohlenstoffmaterialien konzentriert.

Der ACC unterstützt Kohlenstoffproduzenten, industrielle Anwender, Investoren und staatliche Stellen in einem breiten Spektrum fortschrittlicher Kohlenstoffmaterialien und den entsprechenden Industriezweigen. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören Normung und Zertifizierung, Prüfung und Validierung, Marktanalysen, Anwendungsentwicklung, Vermarktung und Industriekooperationen.

Die Mitgliedschaft bietet Argo Zugang zu einem umfassenderen Ökosystem im Bereich fortschrittlicher Kohlenstoffmaterialien, während das Unternehmen die Produktion, die technische Validierung, die Anwendungsentwicklung, die Branchenbeziehungen und Vermarktungsinitiativen für STREAM weiter vorantreibt.

Dr. Berry merkt dazu an: Der Advanced Carbons Council bringt zahlreiche Akteure aus Technik, Industrie und Wirtschaft zusammen, die zur Entwicklung der nächsten Generation von Kohlenstoffmaterialien beitragen. Während Argo STREAM skaliert und Anwendungen für verschiedene Märkte entwickelt, sind wir davon überzeugt, dass die Mitgliedschaft in diesem Netzwerk unsere Bemühungen in den Bereichen Validierung, Industriekooperationen und Vermarktung unterstützen kann.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet; die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert, wobei eine Option auf den vollständigen Erwerb besteht. Unter der Leitung von CEO und STREAM-Erfinder Dr. Vikas Berry verfolgt Argo eine Strategie der vertikal integrierten Graphen-Raffinerie, die darauf ausgelegt ist, sowohl Graphen als auch Graphenoxid aus kohlenstoffreichen Ausgangsmaterialien zu produzieren.

Das Unternehmen evaluiert STREAM-Materialien für verschiedene Industriemärkte, unter anderem Energiespeicherung, KI-Infrastruktur, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Landwirtschaft, Beschichtungen und weitere neu entstehende Anwendungen. Die Strategie von Argo vereint die Produktion von fortschrittlichen Materialien, die Entwicklung von Anwendungen, Tests, Branchenkooperationen und die Vermarktung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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