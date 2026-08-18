IRW-News: Chariot Resources Ltd. : Chariot unterzeichnet Term Sheet mit C&D und Zhongnuo für vorgeschlagenes, von Partnern finanziertes nigerianisches DSO-Programm

IRW-PRESS: Chariot Resources Ltd. : Chariot unterzeichnet Term Sheet mit C&D und Zhongnuo für vorgeschlagenes, von Partnern finanziertes nigerianisches DSO-Programm

HIGHLIGHTS

· Chariot Resources Ltd (ASX: CC9) hat mit C&D (Hainan) Co., Ltd (C&D), Hong Kong ZhongNuo Energy Limited (ZhongNuo) und C&C Minerals Limited (C&C Minerals) ein Term Sheet für ein vorgeschlagenes, von Partnern finanziertes Bohrprogramm, einen möglichen Probeabbau und ein Abnahmeprogramm für direkt verschiffbares Erz (DSO) bei einem Projekt innerhalb des zuvor angekündigten nigerianischen Lithiumportfolios von Chariot abgeschlossen.

· C&D ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Xiamen C&D Inc. (SSE: 600153), einem großen, in China ansässigen Lieferketten- und Rohstoffkonzern mit umfangreichen Aktivitäten im Bereich Lithiumrohstoffe. Im Rahmen der vorgeschlagenen Struktur würde C&D als Abnehmer des qualifizierenden DSO und als Zahler in US-Dollar fungieren.

· ZhongNuo würde ein Diamantbohrprogramm über mindestens 1.500 Meter finanzieren und durchführen und, vorbehaltlich zufriedenstellender Ergebnisse und der Zustimmung der Parteien zur Fortsetzung, einen möglichen Probeabbau finanzieren und betreiben. ZhongNuo hat erklärt, dass es über operative Bergbaukapazitäten in Nigeria und eine eigene bestehende Verarbeitungsinfrastruktur verfügt; diese Gegebenheiten müssen noch überprüft und in endgültigen Dokumenten festgehalten werden.

· Die Parteien haben eine Exklusivitätsfrist von 90 Tagen vereinbart, um Standortprüfungen abzuschließen, ein Projekt auszuwählen und eine endgültige Vereinbarung (Endgültige Vereinbarung) auszuhandeln. C&D hat Chariot eine rückzahlbare Exklusivitätsgebühr von US$100.000 gezahlt.

· Ein möglicher Probeabbau in Phase 1 wäre auf maximal 240.000 Tonnen DSO begrenzt. Dabei handelt es sich ausschließlich um eine vertragliche Höchstgrenze und nicht um ein Produktionsziel oder eine Prognose. Für keines der Projektgebiete Fonlo, Iganna oder Saki wurde eine Mineralressource oder Erzreserve geschätzt. Es besteht keine Mindestverpflichtung hinsichtlich Abbau, Lieferung oder Kauf.

· Das Term Sheet ist nur in Bezug auf bestimmte Verfahrens- und Schutzbestimmungen verbindlich. Die vorgeschlagenen Vereinbarungen zu Bohrungen, Probeabbau, Finanzierung und Abnahme stehen weiterhin unter dem Vorbehalt einer Due Diligence, des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, des Abschlusses der Akquisition des nigerianischen Portfolios, der Bestätigung der entsprechenden Mineralrechte und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen. Es besteht keine Gewissheit, dass das Programm durchgeführt wird.

Vorgeschlagenes Phase-1-Programm

Chariot Resources Limited (ASX: CC9) (Chariot oder das Unternehmen) hat mit C&D, ZhongNuo und C&C Minerals ein verbindliches Term Sheet (das Term Sheet) in Bezug auf ein Projekt abgeschlossen, das aus den Projektgebieten Fonlo, Iganna und Saki ausgewählt werden soll. Diese Projektgebiete sind Teil des nigerianischen Portfolios, dessen Erwerb durch C&C Minerals, die Joint-Venture-Gesellschaft von Chariot mit Continental Lithium Limited (Continental), vorgeschlagen wurde. Der Abschluss dieser Akquisition steht noch aus.

Das Term Sheet schafft einen Rahmen für Exklusivität und Prüfung. Es macht die vorgeschlagenen Vereinbarungen zu Bohrungen, Probeabbau, Finanzierung oder Abnahme selbst nicht bedingungslos. Vorbehaltlich des Abschlusses der Due Diligence durch die Parteien, der Einigung auf endgültige Bedingungen und der Erfüllung der anwendbaren Voraussetzungen würde das vorgeschlagene Programm in folgenden Phasen durchgeführt:

· Projektauswahl: C&D und ZhongNuo würden erste Standortprüfungen abschließen und während der 90-tägigen Exklusivitätsfrist ein Projekt auswählen.

· Bohrungen: ZhongNuo würde gemäß einem vereinbarten technischen Plan mindestens 1.500 Meter Diamantkernbohrungen in mindestens drei Gruben finanzieren und abschließen. Unabhängige Labortests würden durchgeführt, und C&C Minerals würde Eigentum und Verwahrung der Bohrkerne, Proben, Daten und Analyseergebnisse behalten.

· Entscheidungspunkt: Die Parteien würden die Bohr- und Analyseergebnisse prüfen, bevor sie entscheiden, ob mit dem Probeabbau fortgefahren wird. Jeder Probeabbau würde einen vereinbarten Abbauplan voraussetzen, der für C&C Minerals akzeptabel ist.

· Probeabbau: Falls sich die Parteien für eine Fortsetzung entscheiden, würde ZhongNuo den Probeabbau innerhalb eines vereinbarten Phase-1-Gebiets finanzieren und betreiben, vorbehaltlich einer Höchstmenge von 240.000 Tonnen DSO und der Bedingungen der Endgültigen Vereinbarung.

· Abnahme: C&D würde sämtliches qualifizierendes DSO kaufen, das während der Laufzeit von Phase 1 geliefert wird. Die Preisgestaltung würde anhand einer vereinbarten marktgebundenen Formel unter Bezugnahme auf den Preis für chinesisches Lithiumcarbonat in Batteriequalität des Shanghai Metals Market (SMM) bestimmt. Keine Partei wäre verpflichtet, eine Lieferung abzubauen, zu verkaufen oder zu liefern, wenn der berechnete DSO-Preis unter US$150 je metrischer Trockentonne liegt.

· Abrechnung: Die Lieferung würde an einen vereinbarten Standort in Nigeria erfolgen. Die Zahlung würde gemäß den üblichen Regelungen für vorläufige Zahlungen und die endgültige Abrechnung anhand der Analyseergebnisse erfolgen, wobei die detaillierten Bestimmungen zu Lieferung, Eigentum, Risiko, Spezifikationen, Qualitätsanpassungen und dem verantwortlichen Exporteur in der Endgültigen Vereinbarung festgelegt würden.

Parteien und vorgeschlagene Rollen

C&D

C&D (Hainan) Co., Ltd ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Xiamen C&D Inc. (SSE: 600153). Xiamen C&D Inc. meldete für 2025 einen operativen Umsatz von RMB671,27 Milliarden und eine Bilanzsumme von RMB733,12 Milliarden und betreibt Lieferkettengeschäfte in mehr als 170 Ländern und Regionen. Die Energie- und Chemieaktivitäten des Unternehmens weisen ein jährliches Volumen von Lithiumbatterie-Rohstoffen von fast 1,9 Millionen Tonnen sowie Geschäftsbeziehungen zu fast 100 Herstellern von Lithiumbatterien und Photovoltaikprodukten auf.

Im Rahmen der vorgeschlagenen Phase-1-Struktur würde C&D als DSO-Abnehmer und Zahler in US-Dollar fungieren und seine Kompetenz in den Bereichen Lithiummarkt, Preisbildung, Handelsabwicklung und Risikomanagement einbringen. Vertragspartner wäre C&D (Hainan) Co., Ltd. Weder Xiamen C&D Inc. noch dessen oberste Muttergesellschaft sind Partei des Term Sheets oder Garanten für Verpflichtungen aus dem Term Sheet, sofern dies nicht separat vereinbart und offengelegt wird.

ZhongNuo

ZhongNuo würde das Bohrprogramm und jeden vereinbarten Probeabbau finanzieren und betreiben, die Logistik zum vereinbarten Lieferort organisieren und die unabhängige Verwiegung, Probenahme und Prüfung koordinieren. ZhongNuo hat erklärt, über operative Erfahrung in Nigeria, Ausrüstung, Personal, Logistik und über kommerzielle Beziehungen Zugang zu bestehender Verarbeitungsinfrastruktur zu verfügen. Art und Verfügbarkeit dieser Vereinbarungen, einschließlich der Zugangsrechte und Kapazitäten, müssen noch überprüft und in endgültigen Dokumenten festgehalten werden. Ein etwaiger Infrastrukturanbieter ist nicht Partei des Term Sheets, sofern dies nicht separat dokumentiert wird.

Chariot, C&C Minerals und Continental

C&C Minerals ist die Joint-Venture-Gesellschaft für das nigerianische Portfolio und befindet sich zu 66,667 % im Besitz von Chariot und zu 33,333 % im Besitz von Continental. Vorbehaltlich des Abschlusses der Akquisition des nigerianischen Portfolios und der Bestätigung der entsprechenden Mineralrechte würde C&C Minerals die für Phase 1 erforderlichen Rechte am ausgewählten Projekt bereitstellen. Continental ist ein nigerianisches Unternehmen und soll die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und lokalen Gemeinden unterstützen und bei lokalen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen behilflich sein. Die Rechte und Pflichten der Parteien bleiben Gegenstand endgültiger Dokumente.

Vorgeschlagene kommerzielle Struktur

Falls die Endgültige Vereinbarung abgeschlossen wird, schlägt Chariot die Gründung einer Zweckgesellschaft (STM Co.) vor, die sich zu 66,667 % im Besitz von Chariot und zu 33,333 % im Besitz von Continental befinden würde. STM Co. würde die entsprechenden kurzfristigen Abbau- und Vermarktungsrechte halten, qualifizierendes DSO an C&D verkaufen und die Verkaufserlöse erhalten.

Für Phase 1 würden die Nettoerlöse aus DSO-Verkäufen nach Abzug der anwendbaren Steuern, Abgaben, Lizenzgebühren und verkaufsbezogenen Kosten von STM Co. anteilig zwischen STM Co. und ZhongNuo aufgeteilt, wobei ZhongNuo den größeren Anteil erhalten würde, um die vorgeschlagene Finanzierung und den Betrieb des Bohr- und Probeabbauprogramms durch ZhongNuo widerzuspiegeln. Die endgültige Aufteilung wird im Rahmen der Endgültigen Vereinbarung festgelegt. Diese Aufteilung würde nur für Phase 1 gelten, sofern die Parteien nicht separat etwas anderes vereinbaren.

Mit Abschluss der Endgültigen Vereinbarung würde C&D Chariot eine zinslose Vorauszahlung von US$500.000 leisten, die mit zukünftigen DSO-Rechnungen verrechnet wird. Die Endgültige Vereinbarung würde die Mechanismen für die Anrechnung und Rückzahlung der Vorauszahlung festlegen.

Jede nachfolgende Phase würde separat ausgehandelte endgültige Vereinbarungen voraussetzen. Das Term Sheet gewährt C&D und ZhongNuo ein gemeinsames Vorkaufsrecht auf mögliche nachfolgende Phasen beim ausgewählten Projekt und erlaubt C&D unter bestimmten Umständen, ohne ZhongNuo oder mit benannten Partnern fortzufahren. Diese Rechte begründen keine Finanzierungsverpflichtung, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

Kontakt:

Investor Relations

Peter Taylor

E: peter@nwrcommunications.com.au

T: +61 (0) 412 036 231

Wichtiger Hinweis

Die Aussagen in dieser Mitteilung gelten, sofern nicht anders angegeben, nur zum Datum dieser Mitteilung. Diese Mitteilung kann Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl Chariot davon ausgeht, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf angemessenen Annahmen beruhen, gibt das Unternehmen keine Gewähr dafür, dass diese erreicht werden. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und Umständen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens wesentlich davon abweichen.

Soweit gesetzlich maximal zulässig, übernehmen Chariot und seine verbundenen Parteien keine Haftung für Verluste, die aus dem Vertrauen auf diese Mitteilung entstehen, außer soweit eine Haftung gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann. Investoren sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen und die in den öffentlichen Offenlegungen von Chariot beschriebenen Risiken berücksichtigen.

Vorsichtshinweis

Die vorgeschlagene Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen und der Erfüllung aufschiebender Bedingungen. Obwohl die Parteien ein verbindliches Term Sheet abgeschlossen haben, das bestimmte Bestimmungen umfasst, besteht keine Gewissheit, dass endgültige Vereinbarungen abgeschlossen oder die aufschiebenden Bedingungen erfüllt werden.

Für die Projektgebiete Fonlo, Iganna oder Saki wurde keine Mineralressource oder Erzreserve geschätzt. Das vorgeschlagene Bohrprogramm und alle nachfolgenden Probeabbauaktivitäten sollen das Vorkommen, die Kontinuität, den Gehalt, die Abbaueigenschaften und das kommerzielle Potenzial einer identifizierten Mineralisierung bewerten.

Das vorgeschlagene Phase-1-Probeabbauprogramm steht unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, regulatorischer Genehmigungen, der Vereinbarung eines Abbauplans und des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen. Es besteht keine Gewissheit, dass das Bohrprogramm eine für den Probeabbau geeignete Mineralisierung identifizieren wird, dass ein Probeabbau stattfinden wird oder dass direkt verschiffbares Erz produziert oder verkauft wird.

Verweise in dieser Mitteilung auf potenzielle DSO-Verkäufe, Vereinbarungen zur Umsatzaufteilung, Zahlungsbedingungen und Vermarktungsvereinbarungen beschreiben ausschließlich die vorgeschlagenen unverbindlichen kommerziellen Bedingungen des Term Sheets und sollten nicht als Prognose der Produktion, der Verkaufserlöse, der finanziellen Leistung oder der wirtschaftlichen Tragfähigkeit verstanden werden. Investoren werden davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich um einen Auszug aus einem 8-seitigen Dokument. Sie können die Originalmeldung unter dem folgenden Link aufrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03122161-6A1338934&v=undefined

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