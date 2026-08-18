IRW-News: Frequency Exchange Corp.: NIKKI von Frequency Exchange wird in Superhuman 2: Rebirth vorgestellt und erreicht damit ein internationales Publikum

IRW-PRESS: Frequency Exchange Corp.: NIKKI von Frequency Exchange wird in Superhuman 2: Rebirth vorgestellt und erreicht damit ein internationales Publikum

VANCOUVER, British Columbia, 18. August 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) (Frequency Exchange oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die vom Unternehmen entwickelte Vorzeigeplattform NIKKI, ein tragbares Wearable für frequenzbasierte Wellness, im Dokumentarfilm Superhuman 2: Rebirth an prominenter Stelle platziert wird. Der Film wird voraussichtlich im September/Oktober 2026 veröffentlicht.

Die von der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory produzierte Dokumentation Superhuman2.com beschäftigt sich in erster Linie mit den Themen Bewusstsein, Frequenzen, menschliches Potenzial und Wellness-Technologien der Zukunft. Zu Wort kommen darin international renommierte Experten wie Bruce Lipton, Gregg Braden, Michael Beckwith, Lynn McTaggart und Dr. Leigh Erin Connealy.

Im Rahmen der im Dokumentarfilm vorgestellten Technologien wird auch NIKKI beispielhaft für die tragbaren Wellness-Technologien der nächsten Generation präsentiert.

NIKKI ist ein tragbares Wellness-Gerät und eine Plattform, die dafür konzipiert sind, proprietäre frequenzbasierte Wellnessprogramme bereitzustellen, die auf Bereiche wie Schlaf, Stress, Energie, Erholung und allgemeine Vitalität abzielen. Die Plattform verfügt außerdem über zusätzliche exklusive frequenzbasierte Programme, die im Dokumentarfilm Superhuman 2: Rebirth vorgestellt werden.

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Internationales Publikum und Vertriebserfolg der Vorläufer-Doku

Der ursprüngliche Dokumentarfilm Superhuman: The Invisible Made Visible erreichte eine beträchtliche internationale Vertriebspräsenz. Die weltweiten Rechte wurden von 1091 Pictures verwaltet und über Digital HD, Cable VOD und DVD vertrieben; anschließend war der Film auch über die großen Streaming-Plattformen wie Gaia, Amazon Prime Video, Apple TV und andere digitale Dienste verfügbar. Die Produktion wurde außerdem mit französischen, holländischen, deutschen, portugiesischen, japanischen, russischen und spanischen Untertiteln vermarktet.

Nach dem internationalen Vertriebserfolg des Original-Dokumentarfilms Superhuman soll Superhuman 2: Rebirth ein internationales Publikum mit dem wachsenden Bereich der frequenzbasierten Wellness vertraut machen. Für Frequency Exchange bietet dies eine hervorragende Gelegenheit, den Bekanntheitsgrad des NIKKI-Geräts und der dazugehörigen Plattform auf internationaler Ebene zu steigern und gleichzeitig die Vermarktung voranzutreiben.

Wir haben während der Produktion von Superhuman 2: Rebirth zahlreiche Technologien evaluiert, und NIKKI zählte für uns zu den faszinierendsten Innovationen, so Caroline Cory, Executive Producer und Regisseurin von Superhuman 2: Rebirth. Der einzigartige Ansatz, Wellness-Frequenzen über eine elegante Wearable-Plattform zu übertragen, passt perfekt zur Bildungs- bzw. Informationsbotschaft dieses Films. Ich bin überzeugt, dass Zuschauer auf der ganzen Welt von NIKKI fasziniert sein werden.

Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange, erklärt: Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Der Umstand, dass NIKKI in einer Dokumentation neben vielen der weltweit führenden Experten für Bewusstsein, Gesundheit und menschliche Leistungsfähigkeit als eine der vorgestellten Technologien ausgewählt wurde, ist eine wertvolle Bestätigung für die Technologie selbst und auch für unsere Vermarktungsstrategie. Die Veröffentlichung des Films im September/Oktober 2026 fällt mit der Ausweitung unserer kommerziellen Markteinführung zusammen, einschließlich jüngster Vertriebsinitiativen in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in anderen internationalen Märkten. Um auf die potenzielle Nachfrage nach unserem im Film vorgestellten NIKKI-Gerät und der dazugehörigen Plattform reagieren zu können, bauen wir derzeit Lagerbestände auf und arbeiten am Abschluss weiterer Vertriebsvereinbarungen.

Über Superhuman 2 Rebirth

Superhuman 2: Rebirth ist ein Dokumentarerlebnis, in dem das bemerkenswerte Potenzial in uns allen erforscht wird. Mit inspirierenden Geschichten, Ideen, die zum Nachdenken anregen, und Gesprächen mit führenden Experten lädt der Dokumentarfilm die Zuschauer ein, über den Tellerrand des aus ihrer Sicht Möglichen zu blicken und neue Sichtweisen auf das menschliche Potenzial, das Bewusstsein und die Bedeutung wahrer Entfaltung zu entwickeln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.superhuman2.com.

Über Frequency Exchange Corp.

Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) ist ein Technologieunternehmen, das über seine Vorzeigeplattform NIKKI® tragbare digitale Wellness-Lösungen bzw. Wearables für die nächste Generation entwickelt. Anders als herkömmliche Wearables, die in erster Linie Gesundheitsdaten erfassen, bietet NIKKI personalisierte, frequenzbasierte Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration, Energie und allgemeinem Wohlbefinden. NIKKI wurde ursprünglich im Rahmen von Forschungsprojekten zur Unterstützung von Menschen mit Lyme-Borreliose entwickelt und ist zwischenzeitlich zu einer skalierbaren Wearable-Plattform für digitale Wellness avanciert, die einige der größten globalen Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit anspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.frequencyexchangecorp.com oder www.wearenikki.com

Über unseren Partner, die SEED Group

Seit über 20 Jahren unterhält die Seed Group strategische Allianzen mit führenden globalen Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen. Diese Unternehmen haben ihre geschäftlichen Interessen und Ziele in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas durch die Unterstützung und die starken regionalen Verbindungen der Seed Group vorangetrieben. Das Ziel der Gruppe ist es, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit multinationalen Unternehmen aufzubauen und deren nachhaltigen Markteintritt und Präsenz in der MENA-Region zu beschleunigen. Die Seed Group ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg all ihrer Partner in der Region, indem sie ihnen hilft, ihre Zielkunden zu erreichen und ihre Geschäfte voranzutreiben. The Private Office wurde von Scheich Saeed bin Ahmed Al Maktoum gegründet, um direkt in potenzielle Geschäftsmöglichkeiten in der Region zu investieren oder diese zu unterstützen, wenn sie die Kriterien von The Private Office erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.SEEDGroup.com

Nähere Informationen können unter folgenden Links abgerufen werden:

www.FrequencyExchangeCorp.com

www.WeAreNikki.com

Ansprechpartner für Anleger

Frequency Exchange Corp.

Stephen Davis

Chief Executive Officer

stephen@frequencyexchangecorp.com-

604-684-2181

FREmedica Technologies Inc.

Nicole Sullivan

President

nicole.sullivan@wearenikki.com

604-684-2181

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