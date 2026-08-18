IRW-News: Monumental Energy Corp.: Monumental Energy gibt die Annahme des Antrags für das Konzessionsgebiet Tirua Point in Neuseeland bekannt

IRW-PRESS: Monumental Energy Corp.: Monumental Energy gibt die Annahme des Antrags für das Konzessionsgebiet Tirua Point in Neuseeland bekannt

Monumental wird eine Mehrheitsbeteiligung von 60 % halten

Vancouver, British Columbia / 18. August 2026 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. (Monumental oder das Unternehmen) (TSXV: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich bekannt zu geben, dass sein Antrag auf die Erdölexplorationsgenehmigung PEP61554, die das Antragsgebiet Tirua Point im Taranaki Basin in Neuseeland umfasst, von New Zealand Petroleum & Minerals (NZPA) angenommen wurde und nun der staatlichen Überprüfung unterzogen wird.

Der Antrag wurde im Mai 2026 von Monumental, dem privaten Unternehmen 3TCF und New Zealand Energy Corp. (TSXV: NZ) (NZEC), dem vorgesehenen Betreiber, eingereicht. Die dreimonatige Frist für Konkurrenzanträge endete am 12. August 2026, ohne dass konkurrierende Anträge eingegangen sind.

Sobald die Konzession erteilt ist und endgültige Vereinbarungen unterzeichnet sind, rechnet Monumental mit dem Erwerb einer Beteiligung von 60 %, während 3TCF 30 % und NZEC die restlichen 10 % halten werden.

Antragsgebiet Tirua Point

Der Antrag für Tirua Point umfasst etwa 245 km² an höffigen Land- und Offshore-Flächen im nördlichen Taranaki Basin. Die von der Antragstellergruppe durchgeführten technischen Arbeiten haben zwei Gaskondensat-Prospektionsgebiete identifiziert: Mauku Northeast und Mangatoa.

Mauku Northeast ist ein Zielgebiet der Mangahewa-Gruppe aus dem Eozän, das sich neigungsaufwärts des im Jahr 2013 gebohrten Bohrlochs Mauku-1 befindet, das etwa 140 m Netto-Reservoir durchteufte.

Mangatoa ist ein tiefer gelegenes Zielgebiet, das die Formation Taniwha aus der Mittleren Kreide anpeilt. Das im Jahr 1986 gebohrte Offshore-Bohrloch Te Ranga-1 durchteufte etwa 100 m der Formation Taniwha in gemessenen Tiefen zwischen 3.740 und 3.842 m unterhalb von Kelly Bushing. Nachfolgende petrophysikalische Auswertungen verfügbarer Wireline- und Bohrdaten ergaben Hinweise auf bewegliche Kohlenwasserstoffe in Sandsteinintervallen innerhalb der Formation.

Der angenommene Antrag wird nun einer staatlichen Prüfung unterzogen. Es kann keine Garantie dafür abgegeben werden, dass NZPAM die Konzession innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt erteilen wird. Falls die Konzession erteilt wird, beabsichtigen Monumental, 3TCF und NZEC, endgültige Joint-Venture- und Betriebsvereinbarungen zu finalisieren und zu unterzeichnen.

Maximilian Sali, CEO, Direktor und Gründer von Monumental, sagte:

Die Annahme unseres Antrags ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Konzession Tirua Point. Tirua Point würde unsere Präsenz im Taranaki Basin erweitern und unser Portfolio in Neuseeland um zwei identifizierte Gaskondensat- Prospektionsgebiete ergänzen. Monumental und seine Partner haben sehr viel Zeit investiert, um diesen Antrag bei der staatlichen Regulierungsbehörde New Zealand Petroleum and Minerals (NZPAM) einzureichen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses vorausschauende Denken und der richtige Zeitpunkt zu einer Neubewertung unseres Aktienkurses führen werden. Dies ist erst der erste von vielen Katalysatoren, die von nun an bis zum Ende des Jahres zu erwarten sind.

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Bild: Taranaki Basin, Neuseeland. TAWN-Konzessionen (NZEC-Konzessionen)

Über Monumental Energy Corp.

Monumental Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten im Bereich der kritischen Rohstoffe und sauberer Energie gerichtet ist. Das Unternehmen baut eine strategische Position im Onshore-Taranaki Basin in Neuseeland auf und peilt eine kurzfristige Erdölförderung sowie eine längerfristige Erdgaserschließung an.

Das Unternehmen verfügt über eine Finanzierungsvereinbarung mit New Zealand Energy Corp. (NZEC), die eine Produktionsoptimierung und Workover-Möglichkeiten in bestehenden Feldern anpeilt. Das Unternehmen besitzt zudem Wertpapiere von NZEC sowie eine Kaufoption und eine Royalty-Beteiligung im Zusammenhang mit den Copper Moki-Bohrlöchern.

Darüber hinaus ist Monumental über eine 2-%-NSR-Royalty auf die Beteiligung von Summit Nanotech am Lithiumprojekt Salar de Turi in Chile im Sektor der kritischen Rohstoffe vertreten.

Im Namen des Board of Directors

/gez./ Max Sali

Max Sali, CEO, Direktor und Gründer

Kontaktinformationen:

Max Sali, Chief Executive Officer, Direktor und Gründer

E-Mail: max@monumental.energy

Tel: 1-604-367-8117

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