IRW-News: Yugo Metals Limited: Yugo bringt die Entdeckung Erak voran

IRW-PRESS: Yugo Metals Limited: Yugo bringt die Entdeckung Erak voran

ZUSAMMENFASSUNG

Erste Diamantkernbohrkampagne im Prospektionsgebiet Erak (Projekt Sinjakovo) liefert weitere Goldabschnitte:

- 36,1 m mit 2,3 g/t Au in Bohrloch ERDD006 ab 51,8 m

o einschließlich 3 m mit 14,5 g/t Au ab 51,8 m (darunter 1 m mit 42,5 g/t Au)

o sowie 1,9 m mit 16,0 g/t Au ab 86 m (darunter 0,9 m mit 26,6 g/t Au)

- 10,4 m mit 2,6 g/t Au in Bohrloch ERDD009 ab 74,6 m (einschließlich 1,2 m mit 20,9 g/t Au)

Die aussichtsreichen Abschnitte sind in mehrere Richtungen offen. Die Bohrarbeiten halten an.

KOMMENTAR DES CEO

Petar Tomaevi, Executive Director und CEO

Die Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Erak liefern fantastische Ergebnisse, die das geologische Modell des Unternehmens bestätigen und das Potenzial von Erak unterstreichen, ein Tier-1-Goldvorkommen zu beherbergen.

Die Mineralisierung ist in mehrere Richtungen noch offen. Die Bohrarbeiten laufen weiter, und es sind weitere Bohrlöcher geplant, um die Ausdehnung der Goldmineralisierung abzugrenzen. An der Stelle, an der das beste Schürfgrabenergebnis von 61 m mit 1,5 g/t Gold erzielt wurde, haben die Bohrungen noch nicht begonnen. In der Zwischenzeit organisieren wir vorläufige metallurgische Testarbeiten, um die Grundlage für künftige technische und wirtschaftliche Studien zu schaffen.

Wir freuen uns darauf, den Markt über die Fortschritte der Explorationsarbeiten auf dem Laufenden zu halten.

DETAILS ZUR PRESSEMITTEILUNG

18. August 2026 / IRW-Press / Yugo Metals Limited (ASX: YUG) (Yugo Metals oder das Unternehmen) freut sich, über die Explorationsfortschritte auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Sinjakovo und Cajnice in Bosnien-Herzegowina, Europa, zu berichten.

Projekt Sinjakovo

Bislang wurden im Prospektionsgebiet Erak neun Diamantkernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.057 m niedergebracht.

Die Goldmineralisierung steht in Zusammenhang mit einer hydrothermalen phyllitischen (Quarz-Serizit-Pyrit-)Alterationszone. Die besten aktuellen Ergebnisse lauten:

- 36,1 m mit 2,3 g/t Au (34 m wahre Mächtigkeit) ab 51,8 m in Bohrloch ERDD006

o einschließlich 3 m mit 14,5 g/t Au ab 51,8 m (davon 1 m mit 42,5 g/t Au)

o sowie 1,9 m mit 16,0 g/t Au ab 86 m (davon 0,9 m mit 26,6 g/t Au)

- 22,4 m mit 1,1 g/t Au (21 m wahre Mächtigkeit) ab 75 m in Bohrloch ERDD007

- 6,0 m mit 1,5 g/t Au (5 m wahre Mächtigkeit) ab 86,6 m in Bohrloch ERDD008

- 10,4 m mit 2,6 g/t Au (10 m wahre Mächtigkeit) ab 74,6 m in Bohrloch ERDD009

o einschließlich 1,2 m mit 20,9 g/t Au ab 74,6 m

Weitere Informationen zu den neuesten Ergebnissen finden Sie in Anhang A: Tabelle 3 und Tabelle 4.

Die aussichtsreichen Abschnitte sind in mehrere Richtungen noch offen. Die Bohrarbeiten sind im Gange, und es sind weitere Bohrlöcher geplant, um die Ausdehnung der Mineralisierung zu untersuchen.

Gleichzeitig werden Zufahrtswege vorbereitet, um die Bohranlage in den östlichen Teil des Prospektionsgebiets Erak zu verlegen, und zwar an die Stelle der bis dato besten Schürfgrabenergebnisse (61 m mit 1,5 g/t Au Siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2023

).

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Abbildung 1: Prospektionsgebiet Erak, Plan mit den Fortschritten der Bohrungen

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Abbildung 2: Prospektionsgebiet Erak, Profilschnitt A-A

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Abbildung 3: Prospektionsgebiet Erak, Profilschnitt B-B

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Abbildung 4: Prospektionsgebiet Erak, Fotos des Bohrkerns aus Bohrloch ERDD006 (PQ-Durchmesser) mit markierter starker phyllitischer (Quarz-Serizit-Pyrit-)Alterationszone auf 36,1 m mit 2,3 g/t Au ab einer Bohrtiefe von 51,8 m.

KURZFRISTIGE AUSSICHTEN

Geplante nächste Schritte

- Die Bohrungen bei Erak werden bis zum Jahresende fortgesetzt

- Eingang aller Analyseergebnisse aus den Bohrungen und laufende Berichterstattung

- Verlegung der Bohranlage in den östlichen Teil des Prospektionsgebiets Erak (Ort des Schürfgrabenergebnisses 61 m mit 1,5 g/t Au)

- Metallurgische Testarbeiten

Vergütung des Board of Directors

Im Anschluss an eine jährliche Vergütungsüberprüfung werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Optionen gewährt, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung:

Director Anzahl der Aktienoptionen¹

Petar Tomasevic - Executive Director und CEO 10.000.000

David Wheeler - Non-Executive Chair 5.000.000

Cameron Peacock - Non-Executive Director 5.000.000

Craig McNab - Non-Executive Director und Company Secretary 2.500.000

¹ Nicht börsennotierte Optionen ohne Ausübungspreis, die unverfallbar werden, sobald die Aktie des Unternehmens innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum über einen Zeitraum von 20 Tagen einen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) von mehr als 0,10 $ je Aktie erreicht. Die vollständigen Bedingungen werden in den Unterlagen zur Einberufung der Hauptversammlung enthalten sein.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Yugo Metals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Link zur Originalmeldung in voller Länge: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03122118-6A1338926&v=undefined

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Petar Tomaevi

Executive Director & CEO - Yugo Metals Limited

Tel: +61 414 830 540

E: petar@yugometals.com

ÜBER YUGO METALS LIMITED

Yugo Metals Limited (ASX:YUG) ist ein in Perth ansässiges Explorationsunternehmen mit Projekten in Bosnien und Herzegowina. Die Projekte von Yugo bieten großes Potenzial für die Auffindung von strategischen Batterie- und Edelmetallvorkommen und befinden sich alle in Europas aussichtsreichster Bergbauregion, dem metallogenen Gürtel der Tethys.

Yugo ist bestrebt, durch den Ausbau seiner Basis- und Edelmetallprojekte einen bedeutenden und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe bestehender Infrastrukturen und Transportwege zur europäischen Lieferkette für die Batterieherstellung.

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.yugometals.com.

ERKLÄRUNG DER SACHVERSTÄNDIGEN PERSON

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Schlussfolgerungen, die von Herrn Mladen Stevanovic, einer sachverständigen Person, der als Berater und ehemaliger Direktor von Yugo Metals Limited tätig und Fellow des AusIMM (Mitgliedsnummer 333579) ist, zusammengestellt wurden. Herr Stevanovic verfügt über ausreichende einschlägige Erfahrung in Bezug auf die technische Bewertung der betreffenden Mineralvorkommen, die Art der Mineralisierung und die jeweiligen Lagerstättentypen sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als Practitioner gemäß der Ausgabe 2015 des Australasian Code for the Public Reporting of Technical Assessments and Valuations of Mineral Assets sowie als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Stevanovic stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und/oder Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben getroffen und basieren auf einer angemessenen Grundlage. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen, Absichten oder Strategien hinsichtlich der Zukunft sowie Annahmen wider, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und/oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Mitteilung beschriebenen Erwartungen, Absichten und/oder Strategien abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Meinungen und/oder Schätzungen ändern und/oder andere Entwicklungen widerspiegeln sollten.

ANHANG A: Tabellen

Tabelle 1: In dieser PM erörterte Konzessionen

Konzession Größe km2 Verfall

Sinjakovo 50 30.12.2026

Jezero 31 04.03.2028

Tabelle 2: Gemeldete Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Easting m Northing m Höhenlage m Azimut ° Neigung ° Tiefe m

ERDD004 6433941.37 4910465.40 624.62 166 -45 80

ERDD005 6433945.03 4910474.40 624.56 0 -60 80

ERDD006 6433944.99 4910474.26 624.71 166 -60 117

ERDD007 6433942.70 4910474.47 624.58 263 -65 100

ERDD008 6433943.48 4910477.31 624.26 110 -70 125

ERDD009 6433944.27 4910475.02 624.76 140 -50 120

Anmerkungen:

- Die Standorte der Bohrlöcher ERDD004-ERDD009 wurden mit DGPS vermessen.

- Als Koordinatensystem wurde Gauss-Krüger Zone 6 (QGIS CS: EPSG 3908), ein in Bosnien-Herzegowina gängiges Koordinatensystem, verwendet.

Tabelle 3: Zusammenfassung der gemeldeten Ergebnisse

Bohrloch-Nr. Cut-off-Gehalt

0,1 g/t Au Alteration 0,5 g/t Au Mineralisierung

ERDD004 24,3 m mit 0,7g/t Au ab 39,8 m 7,2 m mit 0,8 g/t Au ab 40,8 m

7,8 m mit 0,9 g/t Au ab 55,2 m

ERDD005 1 m mit 0,3 g/t Au ab 60 m NSA

ERDD006 36,1 m mit 2,3 g/t Au ab 51,8 m 3 m mit 14,5 g/t Au ab 51,8 m

2,7 m mit 1,8 g/t Au ab 71,3 m

1,9 m mit 16,0 g/t Au ab 86 m

ERDD007 22,4 m mit 1,1 g/t Au ab 75 m 4,0 m mit 1,4 g/t Au ab 76,8 m

12,6 m mit 1,5 g/t Au ab 83,8 m

ERDD008 35,2 m mit 0,5 g/t Au ab 85,6 m 6,0 m mit 1,5 g/t Au ab 86,6 m

1,0 m mit 3,1 g/t Au ab 97,2 m

1,0 m mit 1,0 g/t Au ab 110,7 m

ERDD009 10,4 m mit 2,6 g/t Au ab 74,6 m 1,2 m mit 20,9 g/t Au ab 74,6 m

Anmerkung: maximal 2 aufeinanderfolgende Proben als interner Abfall, keine Deckelung angewendet (weitere Informationen finden Sie in Anhang B: Tabelle 1).

Tabelle 4: Gemeldete Ergebnisse - Einzelheiten

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