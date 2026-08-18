Klingbeil pocht auf Grundgesetzänderung für Klimaschutz - und warnt Union

Berlin, 18. ⁠Aug (Reuters) - Wenige Tage vor der Kabinettsklausur hat Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil die Union aufgefordert, nötige Grundgesetzänderungen nicht an ihrer Ablehnung von Gesprächen mit der Linkspartei scheitern zu lassen. "Wir müssen das Richtige tun ‌und kein Hickhack veranstalten, wer da mit wem redet", sagte Klingbeil in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem RedaktionsNetzwerk ⁠Deutschland (RND). Er ⁠verteidigte die SPD-Forderung nach einer Aufnahme des Klimaschutzes in das Grundgesetz, wofür eine Zweidrittel-Mehrheit nötig wäre.

Ein Regierungssprecher hatte am Montag betont, dass man in der Koalition über das Thema spreche. In der Union hieß es zugleich jedoch, dass die Chancen für ‌eine Grundgesetzänderung gering seien. Hintergrund ist auch, ‌dass die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss für die Zusammenarbeit mit der Linkspartei hat, deren Stimmen man ebenso wie die der Grünen für eine Zweidrittelmehrheit ⁠bräuchte.

Klingbeil verwies darauf, dass die Lage angesichts von 12.500 Hitzetoten, des ‌Niedrigwassers mit den wirtschaftlichen Folgen ⁠für Handel und Logistik und der Waldbrände dramatisch sei. Deshalb brauche man auch eine Grundgesetzänderung, um Klimaschutz zur Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen zu machen. "Dann können wir viel ‌koordinierter vorgehen", sagte er zur ⁠Begründung. Es geht vor allem ⁠darum, dass der Bund bisher etwa Kommunen nur bei Pilotprojekten zum Klimaschutz helfen kann. "Förderprogramme müssen so gebündelt werden, dass wir soziale Einrichtungen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen besser mit Klimaanlagen ausstatten", sagte der SPD-Politiker. Für die Kabinettsklausur in der nächsten Woche sei verabredet worden, einen Schwerpunkt auf Hitzeschutz zu setzen. Allerdings investiere die Bundesregierung schon jetzt viel in diesem Bereich.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)