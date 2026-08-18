Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Kurz nach einem Beinahe-Unfall hat am Münchner Flughafen ein Airbus A380 der Lufthansa bei einer Landung zu früh aufgesetzt, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage bestätigte. Alle 351 Passagiere konnten am Montag aber das Flugzeug unverletzt verlassen. Zuvor hatte RTL über den Vorfall berichtet./ceb/DP/stw
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