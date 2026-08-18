Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Micron - Rückenwind dank Washington?

Der Markt für Speicher-Chips bleibt unter Druck. Die US-Regierung bremst jedoch Hersteller aus, die im Ausland kaufen wollen. Ein Profiteur davon dürfte Micron sein. Mehr dazu in Nicos Analyse.

Private Credit - unterschätzte Gefahr?

Im ersten Halbjahr war Private Credit eines der großen Risikothemen für die Börsen. Mittlerweile ist es ruhig geworden um diesen intransparenten Markt - doch ist diese Gefahr wirklich gebannt? Nico wirft deshalb einen Blick auf den Sektor.

SoFi, Microsoft und Co. im Check

Außerdem blickt Nico noch auf weitere Einzelwerte, darunter SoFi und Microsoft. Während die SoFi-Aktie trotz starker Zahlen konsolidiert, treibt Microsoft die Monetarisierung seiner KI voran.