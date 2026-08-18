Märkte heute

Micron profitiert von der Speicher-Knappheit, SoFi & Microsoft im Check

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: KKR Aktie, Partners Group, Blackstone, BlackRock, SentinelOne, Micron, SoFi, Almonty Industries, Microsoft, Nestlé, Novo Nordisk, Veolia, Vonovia, Essilor, AstraZeneca, Constellation Brands, Nike und Commerzbank.

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Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Micron - Rückenwind dank Washington?

Der Markt für Speicher-Chips bleibt unter Druck. Die US-Regierung bremst jedoch Hersteller aus, die im Ausland kaufen wollen. Ein Profiteur davon dürfte Micron sein. Mehr dazu in Nicos Analyse.

Private Credit - unterschätzte Gefahr?

Im ersten Halbjahr war Private Credit eines der großen Risikothemen für die Börsen. Mittlerweile ist es ruhig geworden um diesen intransparenten Markt - doch ist diese Gefahr wirklich gebannt? Nico wirft deshalb einen Blick auf den Sektor.

SoFi, Microsoft und Co. im Check

Außerdem blickt Nico noch auf weitere Einzelwerte, darunter SoFi und Microsoft. Während die SoFi-Aktie trotz starker Zahlen konsolidiert, treibt Microsoft die Monetarisierung seiner KI voran.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology
Microsoft
Commerzbank
Vonovia
Nike
Almonty Industries
Applied Materials
Nestlé
Salesforce
Lockheed Martin
Blackrock
SOFI Technologies
Veolia Environnement
AstraZeneca
KKR & Co.
Blackstone
SentinelOne
CONSTELLATION BRANDS
P
PARTNERS

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