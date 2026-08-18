Nahost-Gespräche ohne Durchbruch - Trumps Gaza-Erklärung folgen keine Taten

Jerusalem, 17. Aug (Reuters) - ⁠Der US-Sondergesandte Jared Kushner hat bei Gesprächen mit Israel und der radikal-islamischen Hamas dem seit Monaten stockenden Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump keine neue Dynamik verleihen können. Auch zum Abschluss von Kushners zweitägiger Reise zeichnete sich kein baldiger Durchbruch ab, da Israel und die Hamas an ihren Forderungen festhielten. Kushner traf am Montag ‌den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, nachdem er am Sonntag in Ägypten mit der politischen Führung der Hamas zusammengekommen war. Ziel war es den Angaben zufolge, den Friedensplan wiederzubeleben.

Trump hatte im Juli überraschend ⁠verkündet, die Hamas ⁠habe einem 15-Punkte-Plan seines sogenannten Friedensrates zur schrittweisen Entwaffnung zugestimmt und Israel ziehe sein Militär zurück. Der vielbeachteten Ankündigung Trumps folgten aber keine Fortschritte: Israel setzte trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe seine Luftangriffe fort und nahm weiteres Gebiet im Gazastreifen ein, während die Hamas die Abgabe ihrer Waffen weiter verweigerte.

Netanjahu, dessen Regierungskoalition vor der Parlamentswahl im Oktober in Umfragen zurückliegt, hatte Trumps Fahrplan schon Anfang August ‌zurückgewiesen. Laut einem israelischen Insider gab es am Montag bei dem ‌mehrstündigen Treffen mit Kushner, an dem auch der Gaza-Gesandte des Friedensrates, Nickolay Mladenov, teilnahm, keinen Durchbruch. Netanjahu habe deutlich gemacht, dass sich Israels Armee nicht von der im Oktober festgelegten Demarkationslinie zurückziehen werde. Zudem werde das Militär ⁠nach eigenem Ermessen weiter im Gazastreifen vorgehen.

Bei dem Treffen in Jerusalem waren sich Netanjahu und Kushner dem ‌Insider zufolge allerdings einig, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens ⁠erst beginnen solle, wenn die Hamas vollständig entwaffnet sei. Netanjahus Büro bezeichnete das Gespräch als "tiefgehend und konstruktiv". Ein Vertreter des Friedensrates sprach von einer Einigung auf das weitere Vorgehen, nannte aber keine Details.

Vertreter der USA und Israels hatten erklärt, der Wiederaufbau könne in den von ‌Israel kontrollierten Gebieten oder unter einer neuen palästinensischen Technokraten-Regierung ⁠erfolgen. Dem Friedensrat zufolge sollen Gewehre verboten werden, ⁠einige persönliche Waffen nach palästinensischem Recht jedoch erlaubt bleiben. Diplomaten halten Zugeständnisse Netanjahus vor der Wahl am 27. Oktober für unwahrscheinlich.

Kushners Treffen mit dem politischen Hamas-Anführer Chalil al-Hajja am Sonntag in Ägypten war die zweite bekannte Begegnung mit Vertretern der von den USA als Terrororganisation eingestuften Gruppe. Bereits im Oktober 2025 hatte Kushner gemeinsam mit dem US-Gesandten Steve Witkoff Hamas-Vertreter getroffen und eine Vereinbarung vermittelt, die zu der Waffenruhe und der Freilassung der verbliebenen Geiseln führte.

Die Hamas fordert weiter die Einhaltung der Waffenruhe. Trotz der Übereinkunft wurden seit Oktober nach Angaben der Hamas-Behörden im Gazastreifen mehr als ⁠1200 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet. Auf israelischer Seite starben vier Soldaten.

(Bericht von Tom Perry, Alexander Cornwell und Steve Holland. Geschrieben von Ralf BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)