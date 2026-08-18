Nahost-Sorgen und Rendite-Ruck setzen Dax zu

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 18. ⁠Aug (Reuters) - Das Ausbleiben einer Verlängerung des Waffenstillstands im Iran-Krieg und steigende Anleiherenditen belasten den Dax. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,2 Prozent tiefer bei 26.280,86 ‌Punkten. US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Worten nicht, dass der Iran einem für die USA akzeptablen Abkommen ⁠zustimmt. Er ⁠machte zudem deutlich, dass die USA keine Verlängerung der ausgelaufenen Waffenruhe-Vereinbarung mit dem Iran anstreben.

Die Verunsicherung der Investoren spiegelte sich unter anderem am globalen Anleihemarkt wider. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, die am Montag ein 15-Jahres-Hoch ‌erreicht hatte, stieg weiter und lag ‌zuletzt bei 3,248 Prozent. Bei steigenden Anleiherenditen sinkt die Nachfrage nach Aktien, da diese als risikoreichere Anlagen gelten. "Das einzig Gute ⁠am Renditeanstieg ist, dass jene Renditen am kurzen Ende nicht ‌so stark steigen wie ⁠am langen Ende - allerdings nur, weil die Märkte keine unmittelbare Gefahr einer Zinsanhebung durch die amerikanische Notenbank mehr sehen", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank.

Die ‌Aktien der Technologieunternehmen, die ⁠zum Wochenstart einen vorsichtigen Erholungskurs ⁠eingeschlagen hatten, gingen am Dienstag erneut auf Talfahrt. Infineon, Aixtron, Suss Microtec und Siltronic büßten zwischen rund 2,5 und fast vier Prozent ein. Gefragt waren hingegen die Titel der SDax-Unternehmen Sixt und Schott Pharma, die nach Kaufempfehlungen von Berenberg und Barclays um rund vier und drei Prozent zulegten.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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