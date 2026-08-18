Nahost-Sorgen und Rendite-Ruck setzen Dax zu
Frankfurt, 18. Aug (Reuters) - Das Ausbleiben einer Verlängerung des Waffenstillstands im Iran-Krieg und steigende Anleiherenditen belasten den Dax. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,2 Prozent tiefer bei 26.280,86 Punkten. US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Worten nicht, dass der Iran einem für die USA akzeptablen Abkommen zustimmt. Er machte zudem deutlich, dass die USA keine Verlängerung der ausgelaufenen Waffenruhe-Vereinbarung mit dem Iran anstreben.
Die Verunsicherung der Investoren spiegelte sich unter anderem am globalen Anleihemarkt wider. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, die am Montag ein 15-Jahres-Hoch erreicht hatte, stieg weiter und lag zuletzt bei 3,248 Prozent. Bei steigenden Anleiherenditen sinkt die Nachfrage nach Aktien, da diese als risikoreichere Anlagen gelten. "Das einzig Gute am Renditeanstieg ist, dass jene Renditen am kurzen Ende nicht so stark steigen wie am langen Ende - allerdings nur, weil die Märkte keine unmittelbare Gefahr einer Zinsanhebung durch die amerikanische Notenbank mehr sehen", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank.
Die Aktien der Technologieunternehmen, die zum Wochenstart einen vorsichtigen Erholungskurs eingeschlagen hatten, gingen am Dienstag erneut auf Talfahrt. Infineon, Aixtron, Suss Microtec und Siltronic büßten zwischen rund 2,5 und fast vier Prozent ein. Gefragt waren hingegen die Titel der SDax-Unternehmen Sixt und Schott Pharma, die nach Kaufempfehlungen von Berenberg und Barclays um rund vier und drei Prozent zulegten.
(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)