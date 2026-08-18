Newmont - Kurs Rekordhoch?

Nach einer deutlichen Korrektur hat sich der Goldpreis zuletzt im Bereich der 4.000er-Marke stabilisiert. Diese Bodenbildung führt auch zu einer Reihe von spannenden Kursentwicklungen auf Einzeltitelebene. Bei der Newmont-Aktie vollzog sich die Korrektur beispielsweise vollständig oberhalb der alten Ausbruchsmarke von 86 USD – aus charttechnischer Sicht zudem in Form eines sog. Keilmusters. Der Spurt über den Korrekturtrend seit März (akt. bei 107,70 USD) schließt diese trendbestätigende Formation nun ab. Der Ausbruch wird dabei von einem neuen MACD-Kaufsignal sowie vom Bruch des Abwärtstrends im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) begleitet. Letztere liegt sogar wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1, was das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite reduziert. Perspektivisch lässt die beschriebene Keilformation auf neue Hochstände jenseits der bisherigen Rekordniveaus von 131,98/134,88 USD hoffen. Die Rally bei den Goldminentiteln dürfte also wieder Fahrt aufnehmen. Als Stop-Loss ist dabei der o. g. Korrekturtrend prädestiniert, der gleichzeitig als obere Keilbegrenzung fungiert.

Newmont (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Newmont

Quelle: LSEG, tradesignal²

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