Original-Research: Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

18.08.2026 / 15:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG

     Unternehmen:               Berentzen-Gruppe AG
     ISIN:                      DE0005201602

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.08.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

H1-Bericht bestätigt herausforderndes Marktumfeld

Die Berentzen-Gruppe hat am 13.08. den H1-Bericht 2026 vorgelegt, der die
vorab gemeldeten Eckdaten bestätigt und darüber hinaus einen detaillierten
Einblick in die Segmente gewährt.

[Tabelle]

Segmentbild zeigt breite Belastung - Rohertragsmarge stabil, Kostendisziplin
hoch: Im Segment Spirituosen (EBIT: 1,2 Mio. EUR; Vj.: 2,8 Mio. EUR)
belastete neben der anhaltenden Konsumzurückhaltung vor allem der
Teilverlust des Belieferungsgeschäfts mit American Bourbon Whiskey
(Premium-/Medium-Handelsmarken: Umsatz H1: -28,3% yoy) sowie der
Umsatzrückgang von Puschkin (-27,3% yoy) im Vorfeld des zum 1. Juli
vollzogenen Markenrelaunchs. Im Segment Alkoholfreie Getränke (EBIT: -1,2
Mio. EUR; Vj.: -0,9 Mio. EUR) dämpften die Preiserhöhungen bei Mio Mio
(Umsatz: -5,5% yoy) und den Emsland-Marken den Absatz, während Juma mit 0,2
Mio. EUR erstmals zum Umsatz beitrug. Die Frischsaftsysteme litten unter der
geopolitischen Lage im Nahen Osten, das Türkei-Geschäft unter einer
schwachen Touristiksaison. Positiv hervorzuheben sind u.E. die deutlich
gesunkenen Betriebskosten. So reduzierten sich der Materialaufwand um 12,0%
yoy und die Personalkosten um 4,0% yoy.

Refinanzierung abgeschlossen - Verschuldung saisonal erhöht: Bilanzseitig
wesentlich ist der im April neu abgeschlossene Konsortialkreditvertrag über
36,0 Mio. EUR (Laufzeit: 4 Jahre plus Verlängerungsoption; Erhöhungsoption:
10,0 Mio. EUR), der die Konzernfinanzierung langfristig sichert. Ursächlich
hierfür ist zum einen das um 2,1 Mio. EUR gesunkene Konzernergebnis, zum
anderen die Entwicklung im Working Capital: Neben einer erhöhten
Kapitalbindung im Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen (3,6 Mio.
EUR; Vj.: 1,2 Mio. EUR) baute das Unternehmen das Vorratsvermögen um 2,2
Mio. EUR auf (Vj.: Bestandsabbau von 0,1 Mio. EUR) - aus unserer Sicht
spricht dies für eine bewusste Bevorratung im Vorfeld der für H2 geplanten
Produktinitiativen (u.a. Juma-Rollout, Puschkin-Relaunch).

Guidance bestätigt - H2 mit Produktimpulsen: Die am 17.07. angepasste
Prognose (Umsatz: 151,0 bis 156,0 Mio. EUR; EBIT: 3,5 bis 5,0 Mio. EUR)
wurde bestätigt. Für H2 setzt das Management auf den nationalen LEH-Rollout
von Juma ab September, den Puschkin-Relaunch sowie neue
Ready-to-Drink-Konzepte unter den Marken Berentzen und Strothmann. Als neue
Umfeldrisiken benennt der Bericht die im Regierungsentwurf zum
Bundeshaushalt 2027 vorgesehene Erhöhung der Alkoholsteuer sowie eine
mögliche Abgabe auf zuckergesüßte Getränke. Unsere erst jüngst reduzierten
Schätzungen lassen wir unverändert.

Fazit: Der finale Halbjahresbericht bringt keine neuen Belastungen,
konkretisiert aber das Bild eines investitionsintensiven Übergangsjahres:
Die operative Delle ist breit über die Segmente verteilt, während die
stabile Rohertragsmarge, Kostendisziplin und die abgeschlossene
Refinanzierung das Fundament sichern, um die Durststrecke zu überbrücken.
Entscheidende Messgröße für die 'BERENTZEN EVOLVE 2030'-Ziele bleibt der
Erfolg der Produktoffensive im zweiten Halbjahr, allen voran der
Juma-Rollout. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten
Kursziel von 7,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1013116d7d3c720e95edaf2e071aeff9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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