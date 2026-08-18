Original-Research: Cabka NV (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Cabka NV - from First Berlin Equity Research GmbH

18.08.2026 / 15:16 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka NV

     Company Name:                Cabka NV
     ISIN:                        NL00150000S7

     Reason for the research:     Sechsmonatsbericht
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        18.08.2026
     Target price:                EUR3,40
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN:
NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,40.
Zusammenfassung:
Der Sechsmonatsbericht liefert weitere Belege dafür, dass die Trendwende bei
Cabka an Fahrt gewinnt. Der Umsatz stieg um 6% J/J auf EUR96 Mio., doch
unserer Ansicht nach ist die Entwicklung unterhalb der Umsatzlinie von
größerer Bedeutung. Die Bruttomarge stieg um 220 Basispunkte auf 51,9%, und
das EBITDA sprang um 50% auf EUR13,6 Mio. an, wodurch sich die Marge um 410
Basispunkte auf 14,2% erhöhte. Europa war der Wachstumsmotor, während der
Produktmix, die operative Hebelwirkung und die endgültigen Vorteile des
'Shift'-Programms den Gewinnanstieg vorantrieben. Der Anstieg der Polymer-
und Energiepreise führte gegen Ende Q2 zu einer vorübergehenden
Unterbrechung der Investitionsentscheidungen der Kunden, doch laut
Management erholte sich das Bestellverhalten schnell, und die
Ausschreibungstätigkeit hat seitdem wieder das Niveau erreicht, das während
des größten Teils des 2. Quartals zu beobachten war. Die Guidance für das
Gesamtjahr, die höhere Umsätze und eine höhere EBITDA-Marge vorsieht, bleibt
unverändert. Unserer Ansicht nach bestätigt das erste Halbjahr, dass die
Erholung von Cabka aus dem Unternehmen selbst heraus erfolgt und nicht auf
günstigen Rohstoff- oder makroökonomischen Entwicklungen beruht. Wir
behalten unsere Kaufempfehlung für Cabka bei einem unveränderten Kursziel
von EUR3,40 (76% Aufwärtspotenzial) bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V.
(ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 3.40 price target.
Abstract:
H1 reporting provides further evidence that Cabka's turnaround is gaining
traction. Sales rose 6% YoY to EUR96m, but we think the more important move
came below the topline. Gross margin expanded 220bp to 51.9% and EBITDA
jumped ~50% to EUR13.6m lifting the margin 410bp to 14.2%. Europe spearheaded
growth, while mix, operating leverage and the final benefits from the Shift
programme drove the earnings step-up. The spike in polymer and energy prices
briefly interrupted customer CapEx decisions late in Q2, but management say
ordering behaviour recovered quickly, and tender activity has since returned
to levels seen through most of Q2. FY guidance calling for higher sales and
a wider EBITDA margin remains intact. In our view, H1 confirms that Cabka's
recovery is internally driven, rather than relying on favourable raw
material or macro developments. We remain Buy-rated on Cabka with a EUR3.4 TP
(76% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6ef8fdb85da7180a85e946cfed98a50f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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