Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

^ Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 18.08.2026 / 10:33 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Q2 KPIs Recommendation: Kaufen from: 18.08.2026 Target price: EUR11 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00. Zusammenfassung: Die Zahlen für das zweite Quartal scheinen für Cantourage einen Schritt in Richtung Transformation darzustellen, der unser Basisszenario untermauert. Das Geschäft wird zunehmend international, während sich die Ertragsqualität schneller verbessert als der Rückgang des Gesamtumsatzes vermuten lässt. Der Umsatz sank 22% J/J auf EUR21,8 Mio., da das Deutschlandgeschäft gezielt auf das margenstärkere Premium-Segment umgestellt wurde, was dazu beitrug, die Bruttomarge auf 36,4% (Q2/25: 28,5%) zu steigern. Das EBITDA stieg um 45% auf EUR2,9 Mio., wodurch die Marge schneller als von uns erwartet auf robuste 13,1% anstieg (FBe: 11,7%). Gleichzeitig setzten Großbritannien und Polen ihr rasantes Wachstum fort und tragen nun mehr als die Hälfte zum Konzernumsatz bei, wodurch sich die Konzentration auf Deutschland (Q2/25: 84%) deutlich verringert hat. Die Netto-Liquidität verbesserte sich ebenfalls weiter auf EUR9,3 Mio. Wir werden unsere Prognosen im Zusammenhang mit der später in diesem Monat erwarteten Guidance aktualisieren und bestätigen den Investment Case. Unser Kursziel bleibt unverändert bei EUR11, und wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei (90% Aufwärtspotenzial). First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target. Abstract: Q2 reporting looks like a transformation step forward for Cantourage that reinforces our central case. The business is becoming more international, while earnings quality is improving faster than the headline revenue decline suggests. Revenue fell 22% YoY to EUR21.8m as Germany was intentionally reshaped towards higher margin premium business helping push the gross margin to 36.4% (Q2/25: 28.5%). EBITDA rose 45% to EUR2.9m lifting the margin faster than we had expected to a robust 13.1% (FBe: 11.7%). At the same time, the UK and Poland continued to scale rapidly and now contribute more than half of group revenue, materially reducing concentration on Germany (Q2/25: 84%). Net cash also improved further to EUR9.3m. We will update our forecasts in conjunction with guidance due later this month and leave the broader investment case intact. We remain Buy-rated on Cantourage with an unchanged EUR11 TP (90% upside). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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