Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

18.08.2026 / 10:33 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Q2 KPIs
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        18.08.2026
     Target price:                EUR11
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE
(ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:
Die Zahlen für das zweite Quartal scheinen für Cantourage einen Schritt in
Richtung Transformation darzustellen, der unser Basisszenario untermauert.
Das Geschäft wird zunehmend international, während sich die Ertragsqualität
schneller verbessert als der Rückgang des Gesamtumsatzes vermuten lässt. Der
Umsatz sank 22% J/J auf EUR21,8 Mio., da das Deutschlandgeschäft gezielt auf
das margenstärkere Premium-Segment umgestellt wurde, was dazu beitrug, die
Bruttomarge auf 36,4% (Q2/25: 28,5%) zu steigern. Das EBITDA stieg um 45%
auf EUR2,9 Mio., wodurch die Marge schneller als von uns erwartet auf robuste
13,1% anstieg (FBe: 11,7%). Gleichzeitig setzten Großbritannien und Polen
ihr rasantes Wachstum fort und tragen nun mehr als die Hälfte zum
Konzernumsatz bei, wodurch sich die Konzentration auf Deutschland (Q2/25:
84%) deutlich verringert hat. Die Netto-Liquidität verbesserte sich
ebenfalls weiter auf EUR9,3 Mio. Wir werden unsere Prognosen im Zusammenhang
mit der später in diesem Monat erwarteten Guidance aktualisieren und
bestätigen den Investment Case. Unser Kursziel bleibt unverändert bei EUR11,
und wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei (90%
Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 11.00 price target.

Abstract:
Q2 reporting looks like a transformation step forward for Cantourage that
reinforces our central case. The business is becoming more international,
while earnings quality is improving faster than the headline revenue decline
suggests. Revenue fell 22% YoY to EUR21.8m as Germany was intentionally
reshaped towards higher margin premium business helping push the gross
margin to 36.4% (Q2/25: 28.5%). EBITDA rose 45% to EUR2.9m lifting the margin
faster than we had expected to a robust 13.1% (FBe: 11.7%). At the same
time, the UK and Poland continued to scale rapidly and now contribute more
than half of group revenue, materially reducing concentration on Germany
(Q2/25: 84%). Net cash also improved further to EUR9.3m. We will update our
forecasts in conjunction with guidance due later this month and leave the
broader investment case intact. We remain
Buy-rated on Cantourage with an unchanged EUR11 TP (90% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=db1187bad6370c13bae2b36491b7609a

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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