Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Delignit AG - von Montega AG

18.08.2026 / 13:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Delignit AG

     Unternehmen:               Delignit AG
     ISIN:                      DE000A0MZ4B0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.08.2026
     Kursziel:                  6,00 EUR (zuvor: 5,70 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Mustafa Hidir

H1: Technological Applications als zentraler Wachstumstreiber

Delignit hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026
veröffentlicht, die auf der Top Line über unseren Erwartungen liegen.
Während das Automotive-Geschäft trotz des weiterhin volatilen Marktumfelds
leicht zulegen konnte, erwies sich erneut Technological Applications (TA)
als wesentlicher Wachstumstreiber. Die bestätigte FY-Guidance erscheint
damit gut erreichbar.

[Tabelle]

TA als zentraler Wachstumstreiber, Automotive stabilisiert: Delignit konnte
den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 12,0% auf 37,8 Mio. EUR
steigern. Positiv ist dabei die Entwicklung des Automotive-Geschäfts zu
werten, das mit 30,0 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau lag, was
angesichts des weiterhin herausfordernden Marktumfelds eine signifikante
Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt und auf eine Stabilisierung
der Abrufe der wesentlichen OEM-Kunden deutet. Dynamischer entwickelte sich
das Segment Technological Applications, dessen Umsatz mit 7,8 Mio. EUR
gegenüber 4,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt wurde. Neben
dem bestehenden Kerngeschäft entfielen dabei rund 2,6 Mio. EUR auf die
Aktivitäten der Delignit Italia (inkl. Belotti). Gleichzeitig blieb das
organische TA-Wachstum mit rund 30% yoy ausgesprochen stark. Auf
Ergebnisebene stieg das EBITDA überproportional um 23,1% auf 2,6 Mio. EUR,
während sich die Marge um 0,6 PP auf 6,8% verbesserte. Dies ist insbesondere
aufgrund der noch geringen Profitabilität der hinzugekommenen
Bellotti-Aktivitäten bemerkenswert. Wir passen unsere Prognosen nach dem
starken Halbjahr nach oben an und erwarten nun einen Umsatz leicht oberhalb
der Guidance.

Bellotti-Übernahme könnte TA-Profil weiter stärken: Der bestehende
Mietvertrag für die Business Unit Rail & Marine der Bellotti S.p.A. wurde
zuletzt bis Ende Januar 2027 verlängert. Damit verfügt Delignit über
zusätzliche Zeit, um die Voraussetzungen für eine dauerhafte Übernahme der
Geschäftseinheit zu prüfen. Diese Option bewerten wir weiterhin positiv, da
Bellotti mit rund 36 Mitarbeitern eine vergleichsweise überschaubare
operative Einheit darstellt und Delignit dadurch seine Position im
attraktiven Rail-Geschäft weiter ausbauen könnte. Gleichzeitig bietet die
aktuell noch geringe Profitabilität der Einheit entsprechendes
Optimierungspotenzial. Nach einer möglichen Übernahme dürfte Delignit
insbesondere durch einen Ausbau der Kundenstruktur, operative
Effizienzmaßnahmen und die Integration in die bestehende Struktur die Margen
sukzessive steigern, sodass laut Vorstand bereits im kommenden Jahr die
Gewinnschwelle der Einheit erreichbar erscheint.

Fazit: Delignit ist überzeugend in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und
konnte sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA deutlich zulegen. Besonders
erfreulich ist die Stabilisierung des Automotive-Geschäfts, während TA mit
einem organischen Wachstum von rund 30% weiterhin den strukturellen
Wachstumstreiber darstellt. Die bestätigte FY-Guidance von 68 Mio. EUR
Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 7 bis 8% erscheint vor diesem Hintergrund
gut erreichbar. Aufgrund der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2027e: 4,3)
bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 6,00 EUR
(zuvor: 5,70 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d95992aca7f3de691036fbfd1104c94b

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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