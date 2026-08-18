Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delignit AG - von Montega AG 18.08.2026 / 13:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Delignit AG Unternehmen: Delignit AG ISIN: DE000A0MZ4B0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2026 Kursziel: 6,00 EUR (zuvor: 5,70 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Mustafa Hidir H1: Technological Applications als zentraler Wachstumstreiber Delignit hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht, die auf der Top Line über unseren Erwartungen liegen. Während das Automotive-Geschäft trotz des weiterhin volatilen Marktumfelds leicht zulegen konnte, erwies sich erneut Technological Applications (TA) als wesentlicher Wachstumstreiber. Die bestätigte FY-Guidance erscheint damit gut erreichbar. [Tabelle] TA als zentraler Wachstumstreiber, Automotive stabilisiert: Delignit konnte den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 12,0% auf 37,8 Mio. EUR steigern. Positiv ist dabei die Entwicklung des Automotive-Geschäfts zu werten, das mit 30,0 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau lag, was angesichts des weiterhin herausfordernden Marktumfelds eine signifikante Verbesserung gegenüber den Vorjahren darstellt und auf eine Stabilisierung der Abrufe der wesentlichen OEM-Kunden deutet. Dynamischer entwickelte sich das Segment Technological Applications, dessen Umsatz mit 7,8 Mio. EUR gegenüber 4,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt wurde. Neben dem bestehenden Kerngeschäft entfielen dabei rund 2,6 Mio. EUR auf die Aktivitäten der Delignit Italia (inkl. Belotti). Gleichzeitig blieb das organische TA-Wachstum mit rund 30% yoy ausgesprochen stark. Auf Ergebnisebene stieg das EBITDA überproportional um 23,1% auf 2,6 Mio. EUR, während sich die Marge um 0,6 PP auf 6,8% verbesserte. Dies ist insbesondere aufgrund der noch geringen Profitabilität der hinzugekommenen Bellotti-Aktivitäten bemerkenswert. Wir passen unsere Prognosen nach dem starken Halbjahr nach oben an und erwarten nun einen Umsatz leicht oberhalb der Guidance. Bellotti-Übernahme könnte TA-Profil weiter stärken: Der bestehende Mietvertrag für die Business Unit Rail & Marine der Bellotti S.p.A. wurde zuletzt bis Ende Januar 2027 verlängert. Damit verfügt Delignit über zusätzliche Zeit, um die Voraussetzungen für eine dauerhafte Übernahme der Geschäftseinheit zu prüfen. Diese Option bewerten wir weiterhin positiv, da Bellotti mit rund 36 Mitarbeitern eine vergleichsweise überschaubare operative Einheit darstellt und Delignit dadurch seine Position im attraktiven Rail-Geschäft weiter ausbauen könnte. Gleichzeitig bietet die aktuell noch geringe Profitabilität der Einheit entsprechendes Optimierungspotenzial. Nach einer möglichen Übernahme dürfte Delignit insbesondere durch einen Ausbau der Kundenstruktur, operative Effizienzmaßnahmen und die Integration in die bestehende Struktur die Margen sukzessive steigern, sodass laut Vorstand bereits im kommenden Jahr die Gewinnschwelle der Einheit erreichbar erscheint. Fazit: Delignit ist überzeugend in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und konnte sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA deutlich zulegen. Besonders erfreulich ist die Stabilisierung des Automotive-Geschäfts, während TA mit einem organischen Wachstum von rund 30% weiterhin den strukturellen Wachstumstreiber darstellt. Die bestätigte FY-Guidance von 68 Mio. EUR Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 7 bis 8% erscheint vor diesem Hintergrund gut erreichbar. Aufgrund der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2027e: 4,3) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 6,00 EUR (zuvor: 5,70 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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