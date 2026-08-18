Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

18.08.2026 / 09:23 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

     Company Name:            Energiekontor AG
     ISIN:                    DE0005313506

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    18.08.2026
     Target price:            49,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG
(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 66,00 auf EUR
49,00.

Zusammenfassung:
Kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Halbjahr, die
deutlich unter den Vorjahreswerten lagen, gab Energiekontor (EKT) eine
Gewinnwarnung heraus. Das Unternehmen senkte seine Prognose für das Ergebnis
vor Steuern (EBT) von ursprünglich EUR40 - 60 Mio. auf EUR5 - 10 Mio. Grund für
die Gewinnwarnung ist eine Verzögerung des Netzanschlusstermins um zwei
Jahre (2031 statt 2029) bei zwei britischen Projekten, deren Verkauf EKT
ursprünglich für dieses Jahr geplant hatte. Wir passen unsere Prognosen für
2026 entsprechend nach unten an. Die Bundesregierung hat sich auf ein neues
Netzpaket sowie Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geeinigt;
diese Vorhaben werden derzeit im Parlament beraten. Wir erwarten eine
Verschlechterung des regulatorischen Umfelds und senken daher auch unsere
Prognosen für die kommenden Jahre. Eine aktualisierte
Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein Kursziel von EUR49 (zuvor: EUR66). Trotz
des Kursrückgangs nach der Gewinnwarnung sehen wir bei EKT weiterhin
Aufwärtspotenzial. Die Projektpipeline ist stark; insbesondere die
britischen Projekte mit einem Gesamtvolumen von 800 MW versprechen in den
nächsten zehn Jahren ein margenstarkes Geschäft. Zudem wird das eigene
Portfolio an Ökostromkraftwerken (461 MW) in den kommenden Jahren deutlich
ausgebaut und für starke und stabile Cashflows sorgen. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 85%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=334560d3ce54a867b097ef9651473356

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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