Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH 18.08.2026 / 09:23 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 18.08.2026 Target price: 49,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 66,00 auf EUR 49,00. Zusammenfassung: Kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Halbjahr, die deutlich unter den Vorjahreswerten lagen, gab Energiekontor (EKT) eine Gewinnwarnung heraus. Das Unternehmen senkte seine Prognose für das Ergebnis vor Steuern (EBT) von ursprünglich EUR40 - 60 Mio. auf EUR5 - 10 Mio. Grund für die Gewinnwarnung ist eine Verzögerung des Netzanschlusstermins um zwei Jahre (2031 statt 2029) bei zwei britischen Projekten, deren Verkauf EKT ursprünglich für dieses Jahr geplant hatte. Wir passen unsere Prognosen für 2026 entsprechend nach unten an. Die Bundesregierung hat sich auf ein neues Netzpaket sowie Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geeinigt; diese Vorhaben werden derzeit im Parlament beraten. Wir erwarten eine Verschlechterung des regulatorischen Umfelds und senken daher auch unsere Prognosen für die kommenden Jahre. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein Kursziel von EUR49 (zuvor: EUR66). Trotz des Kursrückgangs nach der Gewinnwarnung sehen wir bei EKT weiterhin Aufwärtspotenzial. Die Projektpipeline ist stark; insbesondere die britischen Projekte mit einem Gesamtvolumen von 800 MW versprechen in den nächsten zehn Jahren ein margenstarkes Geschäft. Zudem wird das eigene Portfolio an Ökostromkraftwerken (461 MW) in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut und für starke und stabile Cashflows sorgen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 85%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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